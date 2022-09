Van der Vaart schrijft Feyenoord-aanwinst af: ‘Hij kan er werkelijk niks van!’

Maandag, 5 september 2022 om 07:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:35

Rafael van der Vaart is niet onder de indruk van Fredrik André Bjørkan. De Noorse linksback maakte zaterdagavond zijn debuut namens de Rotterdammers tijdens de 3-4 zege op Go Ahead Eagles, maar kon de analist niet bekoren. Van der Vaart stelt dat Bjørkan geen toevoeging voor de selectie van Feyenoord is.

‘Hij kan er werkelijk niks van”, zo klinkt het harde oordeel van Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Ik weet niet wie hem gescout heeft, maar diegene zit er helemaal naast. De eerste tien minuten staat hij nooit open, hij speelt alleen maar terug. Slot zegt nog: ‘Ga nou diep’. Het ziet er ook niet echt uit, hij weet niet waar hij moet lopen. Technisch is hij niet heel sterk, dus ik vraag me echt af, hij is gehuurd van Hertha BSC? Dat kan er dus blijkbaar ook heel lelijk uitzien.”

???????????? ?? Sebastian Szymanski schiet @Feyenoord naar de zege met een fenomenaal schot!#GAEFEY pic.twitter.com/amJWdUWE9E — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2022

Feyenoord keek in de Adelaarshorst tegen een vroege 0-2 achterstand aan, maar wist dit uiteindelijk om te buigen in een 3-4 overwinning. “Echt waar, ik wil Feyenoord bijna bedanken, want ik heb een waanzinnige wedstrijd gezien”, zegt Van der Vaart. “Ik heb echt genoten van Feyenoord. Ik vind dat ze echt twee hele goede spelers hebben gehaald, spelers met kwaliteit”, doelt de analist op de van Dinamo Moskou gehuurde Sebastian Szymanski en Patrik Walemark, die in januari werd gekocht van BK Häcken. “

De ploeg van trainer Arne Slot wist de comeback op schitterende wijze te voltooien door Szymanski, die de bal van afstand weergaloos in de kruising schoot. “Toen hij de bal aannam en wegdraaide dacht ik aan Hakim Ziyech, in zijn hele motoriek. Ik heb echt genoten", aldus Van der Vaart. Walemark bewees eveneens zijn waarde voor Feyenoord met twee assists.