Borst: ‘Liep erbij alsof hij de nacht had afgesloten met 14 broodjes shoarma'

Maandag, 5 september 2022 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:14

Hugo Borst is niet te spreken over het optreden van Cody Gakpo tijdens de 2-1 nederlaag van PSV op FC Twente van zaterdagavond. In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft hij dat hij niet kon geloven wat hij in de eerste helft zag. Volgens Borst speelde Gakpo ‘schofterig slecht’ in Enschede.

PSV leed zaterdag tegen FC Twente op bezoek in De Grolsch Veste zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. De Eindhovenaren speelden een zwakke eerste helft en keken hierdoor bij rust tegen een 0-2 achterstand aan door een dubbelslag van Vaclav Cerny. Borst is vooral teleurgesteld in het optreden van aanvoerder Gakpo. “Hij liep erbij alsof hij de avond voor de wedstrijd tegen FC Twente de organisator was geweest van een seksorgie met zichzelf in de hoofdrol, daarna twee uurtjes aan een waterpijp was gaan lurken en de nacht had afgesloten met veertien broodjes shoarma met knoflooksaus”, schrijft Borst. “Wat speelde deze druiloor, en heel PSV met hem trouwens, schofterig slecht in Enschede.”

De columnist begrijpt niet waarom Gakpo in het Eredivisie-duel een ongemotiveerde indruk maakte. “Dat je een pot tegen Emmen of Fortuna Sittard onderschat is al erg onprofessioneel. Maar geen inzet en geen eerzucht tonen, geen zin en geen lef hebben tegen het beste elftal onder de klassieke top drie is reden voor een massaontslag. Waarom verneuk je na vier eredivisiewedstrijden je trainers en minacht je je trouwe Eindhovense publiek?”, aldus Borst.

PSV boekte midweeks tijdens het inhaalduel met FC Volendam nog een monsterzege in het Philips Stadion. Borst stelt dat de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij hierdoor naast zijn schoenen is gaan lopen. “De spelers van PSV denken na een midweekse 7-1 tegen Volendam echt dat ze wereldsterren zijn”, schrijft hij. “Maar het is al vroeg duidelijk. PSV kan alleen maar van de kleintjes winnen - of sterven van de mazzel, zoals tegen AS Monaco, een tegenstander die PSV in Eindhoven voetballes gaf. Noteer maar: PSV wordt dus geen landskampioen. Al twijfel ik in een vlaag van mildheid of ik moet schrijven: zó wordt PSV geen kampioen.”