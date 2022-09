VZ 5: Ten Hag wint topper mede dankzij Antony; Karsdorp gaat de mist in

Maandag, 5 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Man United maakt in waar spektakelstuk eind aan foutloze status Arsenal

Manchester United heeft zondagmiddag de vierde overwinning op rij geboekt. Op het eigen Old Trafford werd de topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen. Antony en Marcus Rashford (tweemaal) zorgden in een waar spektakelstuk voor de doelpunten. Naast Antony waren er ook basisplaatsen voor Lisandro Martínez en Tyrell Malacia. Laatstgenoemde had het bijzonder lastig met Bukayo Saka, maar bleef overeind. United stijgt door de zege naar de vijfde plek in de Premier League. Arsenal is na zes wedstrijden zijn foutloze status kwijt, maar gaat nog wel aan kop.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk de debuutgoal van Antony.

Grove fout van Karsdorp leidt gigantische afstraffing in voor AS Roma

AS Roma is zondagavond met beide voeten op de grond gezet door Udinese. De ploeg van José Mourinho ging na een totaal mislukte terugspeelbal van Rick Karsdorp keihard onderuit (4-0) en weet de koppositie in de Serie A dan ook niet te heroveren. Roma blijft met tien punten achter op de vijfde plek, op doelsaldo achter het verrassende Udinese.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk de fout van Karsdorp.

AZ wervelt in dertien minuten over FC Emmen heen en meldt zich in de top

AZ heeft zondagmiddag op kinderlijk eenvoudige wijze afgerekend met FC Emmen. Aan de Oude Meerdijk was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 0-3 te sterk. De doelpunten vielen in de eerste helft in een tijdsbestek van slechts dertien minuten. Het is voor de Alkmaarders alweer de achtste officiële wedstrijd op rij waarin niet verloren wordt. Met slechts twee verliespunten dit seizoen bezet de ploeg van Jansen de derde plek in de Eredivisie achter Ajax en Feyenoord. Emmen moet het doen met plek veertien.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk het doelpunt van Tijjani Reijnders.

Ajax schrijft nieuwelingen in voor Champions League; Ihattaren ontbreekt

Ajax heeft 23 spelers ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, waaronder nieuwelingen Florian Grillitsch en Lucas Ocampos. De naam van Mohamed Ihattaren ontbreekt, zo is te zien op de website van de UEFA. Eerder zei trainer Alfred Schreuder al te verwachten dat de huurling van Juventus zou ontbreken.

Bekijk hier wie door Ajax wel en niet zijn ingeschreven.

Vertonghen houdt zure nasmaak over aan sentimenteel debuut in België



Jan Vertonghen heeft zondagmiddag zijn langverwachte debuut gemaakt in de Belgische Pro League. De verdediger van Anderlecht kwam in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven tien minuten na rust binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg dure punten verspeelde: 2-2. Vertonghen was bij Benfica onder Roger Schmidt op het tweede plan terechtgekomen en voltooide om die reden deze zomer zijn sentimentele thuiskomst.

Lees hier meer over het debuut van Vertonghen.