Van der Vaart: ‘Ik heb hem een paar keer gezien, maar past hij wel bij Ajax?’

Zondag, 4 september 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:00

Rafael van der Vaart vraagt zich sterk af of Lucas Ocampos bij Ajax past. De oud-international denkt dat de van Sevilla gehuurde vleugelspits vooral goed is op de counter. "Ik heb hem een paar keer bij Sevilla gezien, en het is echt zo'n powerhouse", zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal.

"Op de counter is hij heel erg sterk, maar ik weet niet of hij echt bij Ajax past, hoor", vervolgt Van der Vaart. In het praatprogramma gaat het verder over de manier waarop Ocampos eind augustus naar Ajax kwam als opvolger van Antony. De Amsterdammers zouden de 28-jarige Argentijn aanvankelijk voor 20 miljoen euro kopen van Sevilla, maar de Raad van Commissarissen van Ajax stak daar een stokje voor. Vervolgens werd besloten om Ocampos voor naar verluidt vier miljoen euro te huren.

Jeroen Stekelenburg begrijpt wel dat de RvC dwarslag. "Ik snap het wel, maar dat had natuurlijk in een veel eerder stadium gemoeten", aldus de journalist. "Dat had helemaal niet op straat moeten liggen. Het lijkt mij dat je in zo'n situatie eerst overlegt en dan al zegt: 'Doe maar niet.' Uiteindelijk gaat het om echt heel veel geld: het aankoopbedrag van 20 miljoen euro, maar je gaat zo iemand ook een vierjarig contract geven. Hij gaat niet één miljoen euro verdienen. Je hebt het dan over een totaalbedrag dat boven de 35 miljoen euro ligt. Dat kun je een keer uitgeven bij Ajax, maar dat moet wel een schot in de roos zijn. Is Ocampos dat? Ik snap de twijfel van de RvC wel."

Ocampos moest het zaterdag tegen SC Cambuur (4-0 winst) doen met een invalbeurt, omdat Dusan Tadic momenteel Antony vervangt aan de rechterkant bij Ajax. "Tadic is wel echt hopeloos uit vorm", oordeelt Van der Vaart. "Je ziet het ook aan zijn aannames... Vroeger zette hij zijn kont erin en nam hij hem aan, maar nu wordt hij omver gegooid door spelers van Cambuur..." Van der Vaart vindt dat Tadic niet op rechts kan spelen. "Hij kan alleen op links, en heel misschien in de grote wedstrijden nog als spits. Ook niet op 10."