Bizar tafereel bij Besiktas: Tosun krijgt karatetrap vanachter van veldbestormer

Zondag, 4 september 2022 om 23:04 • Wessel Antes • Laatste update: 23:12

Besiktas heeft zondagavond een moeizame 2-3 zege kunnen boeken op Ankaragücü. De club van Wout Weghorst boog in de eerste helft een achterstand om, waarna het vlak na rust de gelijkmaker om de oren kreeg. Een kwartier voor tijd trok Besiktas de wedstrijd alsnog naar zich toe met dank aan een penalty. Dele Alli was voor het eerst trefzeker voor Kara Kartallar. Het meest opmerkelijke moment speelde zich af vlak na het laatste fluitsignaal, toen Cenk Tosun van achter werd aangevallen door een veldbestormer. De fan van Ankaragücü zette een bizarre karatetrap in, maar raakte de spits van Besiktas ogenschijnlijk niet hard.

Trainer Valérien Ismaël wijzigde zijn opstelling zondag op slechts één positie ten opzichte van het thuisduel met Sivasspor (3-1 winst) vorige week. Op doel kreeg het achttienjarige keeperstalent Emre Bilgin de voorkeur boven Ersin Destanoglu. Laatstgenoemde werd in de voorbije weken meermaals gelinkt aan een transfer naar Ajax. Op 10 stond Alli wederom gepositioneerd achter Weghorst. De Engelsman heeft zich in Istanboel direct populair gemaakt bij de enthousiaste fans van Besiktas.

SOKKKKK! Bir Ankaragücü taraftari tribünden atlayip Besiktasli futbolculara uçan tekme atiyor.. -------------- Tüm goller ve pozisyonlar için;@GOLAZOOOSports#ANKvBJK pic.twitter.com/qEgD7WdOS8 — 6PAS (@6PAS23) September 4, 2022

Besiktas kwam na 26 minuten op achterstand tegen Ankaragücü. Een goede voorzet van Tolga Cigerci werd door Giorgi Beridze achter Bilgin gekopt. Vier minuten later kwam Besiktas alweer langszij. Keeper Bahadir Gungordu kon in eerste instantie nog uitstekend reageren op een hakbal van Wout Weghorst, maar werd in de rebound geklopt door Jackson Muleka die alert binnenknikte. Voor Muleka betekende dit zijn vierde goal in zijn eerste vier wedstrijden voor de Turkse grootmacht.

Nog voor rust kwam Besiktas op voorsprong via Alli. Een vrije trap van Arthur Masuaku werd perfect verlengd door Weghorst, waarna de Engelse middenvelder de bal bij de tweede paal precies kon binnenglijden. Direct na rust was het Beridze die Besiktas wederom pijn deed. De buitenspeler liet Bilgin met de buitenkant van zijn voet kansloos. Gelukkig voor Besiktas schoot Georges-Kévin Nkoudou een kwartier voor tijd vanaf de strafschopstip de winnende 2-3 tegen de touwen, waardoor Besiktas nog altijd koploper is in de Süper Lig.