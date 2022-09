Grove fout van Karsdorp leidt gigantische afstraffing in voor AS Roma

Zondag, 4 september 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

AS Roma is zondagavond met beide voeten op de grond gezet door Udinese. De ploeg van José Mourinho ging na een totaal mislukte terugspeelbal van Rick Karsdorp keihard onderuit (4-0) en weet de koppositie in de Serie A dan ook niet te heroveren. Roma blijft met tien punten achter op de vijfde plek, op doelsaldo achter het verrassende Udinese.

Mourinho koos midweeks tegen AC Monza (3-0 winst) nog voor Zeki Çelik als rechtervleugelverdediger, maar zette Karsdorp tegen Udinese weer op het wedstrijdformulier. Bij de thuisploeg lijkt Bram Nuytinck de vaste basisplaats die hij vele jaren achtereen had kwijtgeraakt. De centrumverdediger nam op de bank plaats naast Kingsley Ehizibue, die eind augustus door Udinese werd overgenomen van FC Köln. De voormalig speler van PEC Zwolle mocht vijf minuten voor tijd invallen.

???? ????... Rick Karsdorp ?? De Nederlander legt de bal zo voor de voeten van Destiny Udogie: 1-0 Udinese ??#ZiggoSport #SerieA #UdineseRoma pic.twitter.com/64SJGyYRaN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 4, 2022

Roma begon dramatisch aan de wedstrijd en kwam door een grote fout van Karsdorp binnen vijf minuten op achterstand. De rechtsback, die niet hoefde te rekenen op een plek in de voorselectie van Oranje, wilde de bal na een voorzet vanaf de zijkant met de borst terugspelen naar zijn doelman Rui Patrício. De alerte Destiny Udogie kwam echter tussenbeide en tikte van heel dichtbij binnen: 1-0.

De Romeinen zochten naar openingen, maar slaagden daar nauwelijks in. Wel was er na een kwartier spelen een gevaarlijk moment van Paulo Dybala, die een voorzet van Leonardo Spinazzola prachtig op de borst controleerde en zijn schot met links gekeerd zag worden door Marco Silvestri. Elf minuten na rust ging Roma opnieuw ten onder aan een grote persoonlijke fout, ditmaal van Rui Patrício. De Portugese goalie tastte gruwelijk mis op een houdbaar afstandsschot van Lazar Samardzic: 2-0.

Roma kwam er niet meer aan te pas en moest toezien hoe Udinese zich een kwartier voor tijd knap naar 3-0 combineerde. Jean-Victor Makengo legde vanuit het strafschopgebied klaar voor Roberto Pereyra, die met een schot ineens de verre hoek vond. De afstraffing werd acht minuten voor tijd nog groter voor Roma, dat een vierde tegentreffer moest incasseren. Pereyra haalde in een counter de achterlijn en legde panklaar voor Sandi Lovric, die simpel binnen schoof: 4-0.