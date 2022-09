Chelsea-flop vindt razendsnel nieuwe club en laat Van Bronckhorst links liggen

Zondag, 4 september 2022 om 22:24 • Wessel Antes

Ross Barkley vervolgt zijn loopbaan bij OGC Nice in de Franse Ligue 1, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder liet maandag zijn contract ontbinden bij Chelsea en heeft nu alweer een nieuwe club te pakken. Barkley werd zondagavond voor het thuisduel met AS Monaco al gepresenteerd aan de fans. Bij Nice zal de Engelsman gaan spelen met rugnummer 11.

Daarmee laat Barkley Rangers-manager Giovanni van Bronckhorst definitief links liggen. Deze week werd de rechtspoot meermaals in verband gebracht met een dienstverband bij de Schotse topclub. Bij Nice wordt Barkley teamgenoot van onder anderen Kasper Schmeichel, Nicolas Pépé en Aaron Ramsey. Ook Nederlander Pablo Rosario staat nog altijd onder contract in Zuid-Frankrijk. Hij zag deze zomer Justin Kluivert, Calvin Stengs en Kasper Dolberg vertrekken bij de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barkley werd door Chelsea in januari 2018 voor zo’n zeventien miljoen euro overgenomen van Everton. Hij kwam precies honderd keer in actie voor de Londense club. Daarin was Barkley goed voor twaalf doelpunten en elf assists. Met Chelsea won de middenvelder in 2018 de Europa League.

Barkley heeft in totaal 33 interlands voor Engeland achter zijn naam staan, waarin hij zes keer trefzeker was. In het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Aston Villa. In 24 wedstrijden was Barkley goed voor drie goals en één assist. Barkley was met een geschatte marktwaarde van twaalf miljoen euro een van de meest waardevolle spelers op Transfermarkt.com die nog zonder club zat. Jason Denayer (marktwaarde veertien miljoen euro) staat momenteel bovenaan, gevolgd door Serge Aurier (tien miljoen euro). Zakaria Labyad is met drie miljoen euro de meest waardevolle Nederlander zonder club.