Willem van Hanegem: ‘Wie bij Ajax debuteert komt altijd meteen in Oranje’

Zondag, 4 september 2022 om 22:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:16

Willem van Hanegem kijkt kritisch en cynisch naar het selectiebeleid van Louis van Gaal. De Feyenoord-icoon vindt dat spelers van Ajax te snel worden uitgenodigd voor Oranje en haalt daarbij Kenneth Taylor aan als voorbeeld. "Het is prima, maar wie bij Ajax debuteert kan altijd meteen zo’n shirtje ophalen", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Taylor debuteerde aan het eind van vorig seizoen onder Erik ten Hag en stond dit seizoen onder Alfred Schreuder in drie van de vijf Eredivisie-duels in de basis. Zaterdag moest Taylor het tegen SC Cambuur (4-0 winst) doen met een invalbeurt in de rust. "Dat Kenneth Taylor bij de voorselectie van Oranje zit, vind ik prima. Misschien is het vroeg, maar we weten hoe het werkt. Wie bij Ajax debuteert, kan snel een Oranje-shirt gaan ophalen. Al vind ook ik Taylor een leuke speler, hoor."

"Hij zat tegen Cambuur op de bank bij Ajax", weet Van Hanegem. "Maakte niets uit. Die partijtjes winnen ze toch wel. Ook zonder Antony. En dan mag de rest van de eredivisie nog blij zijn dat Hakim Ziyech niet is teruggehaald. Dat had ik, als ik het voor het zeggen had, wel gedaan. Zeker met het oog op de Champions League. Al schrijf ik dat misschien ook omdat ik het gewoon zonde vind dat zo’n goede speler zit weg te kwijnen bij Chelsea onder die vreemde Tuchel."

Van Hanegem hecht weinig waarde aan de uitstekende competitiestart van Ajax, dat voor het eerst sinds het seizoen 2002/03 opende met vijf overwinningen op rij in de Eredivisie. "Natuurlijk moet Ajax het ook allemaal nog laten zien. Thuis winnen van Cambuur, dat is voor die club ook niks bijzonders. Maar Ajax heeft wederom de meeste kwaliteit, denk ik."