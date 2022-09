Waarom Real Madrid van Erling Braut Haaland rapportcijfer ‘5 of 6’ kreeg

Zondag, 4 september 2022 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Erling Braut Haaland zag vooral vanwege de aanwezigheid van Karim Benzema af van de optie naar Real Madrid te verkassen, zo onthult zijn vader Alf-Inge in Haaland: The Big Decision. In de Viaplay-documentaire wordt Haaland gevolgd tijdens de hectische transferzomer, die hem onlangs van Borussia Dortmund naar Manchester City bracht.

De voetbalwereld lag afgelopen zomer aan de voeten bij Haaland, die mede vanwege zijn relatief lage ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro naar vrijwel iedere Europese topclub kon. Een van de interessantste opties was Real Madrid. "We hadden één belangrijk criterium vastgesteld bij het maken van de keuze: wie heeft een echte nummer 9 nodig?", aldus Alf-Inge Haaland.

"Real Madrid kreeg daarom een beoordeling van ons van 5 of 6 op 10, puur vanwege de manier waarop Karim Benzema momenteel speelt", aldus de vader van de Noorse goalgetter. "En we vroegen ons af of Kylian Mbappé óók naar Real Madrid zou komen." De sterspeler van Paris Saint-Germain kwam heel dicht bij een transfervrije overstap naar de Koninklijke, maar besloot op het allerlaatste moment om zijn contract te verlengen in Parijs.

Voor Haaland maakte de afloop van de ongekende soap rond Mbappé niet uit, want de topschutter had toen zijn keuze al gemaakt. "Manchester City kwam met een score van 10 op 10 uit onze beoordeling", legt vader Alf-Inge uit. The Citizens speelden de afgelopen jaren onder Josep Guardiola zonder echte nummer 9, en namen in de zomer ook nog afscheid van Gabriel Jesus (Arsenal) en Raheem Sterling (Chelsea). De keuze van Haaland voor City pakt vooralsnog fantastisch uit, want de aanvaller staat na zes duels in de Premier League bovenaan de topscorerslijst met liefst tien doelpunten.

In de documentaire wordt verder duidelijk dat Haaland ook voor Bayern München had kunnen kiezen. Bij der Rekordmeister werden de afgelopen jaren vrijwel alle doelpuntenrecords gebroken door Robert Lewandowski. Haaland junior vertelt in de docu dat hij het 'respectloos' vond richting Lewandowski dat Bayern interesse in hem toonde. "Ik probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn voor Lewandowski", aldus Haaland. "Ik weet niet op hoeveel goals en titels hij staat bij Bayern. De interesse in mij geeft me een beetje medelijden met hem. Het voelt respectloos, al is het voor hem ook een kans om een nieuwe stap te zetten." Dat laatste gebeurde uiteindelijk ook, want Lewandowski forceerde met de nodige moeite een transfer naar Barcelona.