Clubloze Diego Costa krijgt mogelijk nieuwe kans in Premier League

Zondag, 4 september 2022 om 21:27 • Wessel Antes • Laatste update: 21:30

Diego Costa krijgt bij Wolverhampton Wanderers mogelijk een nieuwe kans in de Premier League. De 33-jarige spits traint aankomende week mee bij de Engelse club om een contract te verdienen. Costa zit sinds januari, na zijn vertrek bij Atlético Mineiro, zonder club en wil dolgraag terugkeren in Europa. De Wolves zijn juist weer op zoek naar een spits aangezien Raúl Jiménez en Sasa Kalajdzic kampen met blessures.

Waar Jiménez last heeft van een lichte blessure zijn de zorgen om Kalajdzic een stuk groter. De Oostenrijker, die deze zomer voor achttien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart, ligt er mogelijk lang uit met een kruisbandblessure. Verder heeft Wolves met Hee-chan Hwang en Leonardo Bonatini nog twee andere opties voor de spitspositie, maar manager Bruno Lage is niet volledig overtuigd van dat duo. Costa moet de opties van de Portugese leidsman verbreden.

Costa was in Engeland eerder actief voor Chelsea. In de Premier League liet de 24-voudig international van Spanje zich zien als een ware doelpuntenmachine. In 120 officiële wedstrijden voor the Blues was Costa goed voor 59 treffers en 23 assists. Met Chelsea werd de aanvaller tweemaal landskampioen van Engeland. In 2018 keerde hij voor een transfersom van zestig miljoen euro terug bij Atlético Madrid.

Costa behoort tot een grote groep gerenommeerde spelers die nog zonder club zitten. Volgens Transfermarkt.com heeft de in Brazilië geboren spits nog steeds een marktwaarde van vier miljoen euro. Onder meer Jason Denayer, Serge Aurier, Juan Mata, Dan-Axel Zagadou en Santiago Arias zoeken nog steeds naar een werkgever. Costa werd eerder deze transferperiode gelinkt aan een terugkeer in LaLiga bij Rayo Vallecano, maar tot een definitieve krabbel kwam het niet.