Keane haalt na United - Arsenal uit naar ‘sore loser’: ‘Ik ben het zat’

Zondag, 4 september 2022 om 21:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:41

Roy Keane heeft geen goed woord over voor de reactie van Mikel Arteta na de verloren topper tegen Manchester United (3-1). De Spaanse manager ging zondagmiddag voor het eerst dit seizoen onderuit en kreeg een pijnlijk lesje in effectiviteit. Na afloop weigerde Arteta zijn collega Erik ten Hag te feliciteren en complimenteren, iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij Keane. De analist van Sky Sports noemt hem een 'sore loser'.

Arteta had zijn ploeg goed voorbereid op het duel op Old Trafford en kwam uiterst sterk voor de dag, maar moest toezien hoe de thuisploeg dodelijk was in de afronding. Nadat Antony United in de eerste helft op 1-0 had gezet, maakte Marcus Rashford na rust de gelijkmaker van Bukayo Saka ongedaan. The Gunners hadden grote delen van de wedstrijd het betere van het spel, maar liepen in het mes van United, dat de vierde competitiezege op rij boekte. Na afloop zei Arteta niet verbaasd te zijn door de prestatie van United.

?? "He's a sore loser." Roy Keane is annoyed that Mikel Arteta makes excuses instead of giving plaudits to Man United pic.twitter.com/mYQFhW3bK2 — Football Daily (@footballdaily) September 4, 2022

"Als je kijkt naar de ploeg die ze hebben, de hoeveelheid geld die ze hebben en wat ze op de transfermarkt hebben gedaan, verbaast het me niet", zei de Spanjaard toen hem werd gevraagd of hij onder de indruk was van de reactie van Erik ten Hag na de slechte seizoensstart. United ging in de eerste twee duels onderuit tegen Brighton and Hove Albion en Brentford FC. "Ze gaan nog veel wedstrijden winnen. De geschiedenis van Manchester United vertelt je dat dit gaat gebeuren. Het is een grote rivaal en we moeten met hen concurreren."

Keane kon de woorden van Arteta niet aanhoren. "Luister, ik ben al hun excuses zat", aldus de voormalig Mancunian bij Sky Sports. "Arteta wordt na de wedstrijd geïnterviewd en is gewoon een hele slechte verliezer, zoals wij allemaal zijn. Maar hij moet Manchester United een beetje krediet geven, dat doet hij nooit. Elke keer als hij een wedstrijd verliest, luister ik naar hem. Het gaat erom wat ze niet goed hebben gedaan. Stop met het maken van excuses, je hebt de wedstrijd met 3-1 verloren. Ze hebben het goed gedaan, ze krijgen lof, maar hij heeft altijd excuses."

United kon Keane daarentegen wel bekoren. "Het is een enorm belangrijke overwinning voor Manchester United", zei de voormalig middenvelder. "Wat me bevalt aan deze ploeg, is de teamgeest en het karakter. In de tweede helft waren ze fantastisch in de counter en wisten ze een paar goals extra te maken. Het momentum keert terug bij de club. Dit is weer een groot statement. Dit is wat je van Manchester United wilt zien. Als ze nu naar de ranglijst kijken, voelen ze zich al een stuk beter."