Arne Slot hint op onverwachte basisklant tijdens uitduel in Rome

Zondag, 4 september 2022 om 20:53 • Wessel Antes • Laatste update: 21:01

De kans is aanwezig dat Arne Slot tijdens het uitduel met Lazio een beroep doet op Mimeirhel Benita als rechtsback. De achttienjarige vleugelverdediger viel zaterdagavond tijdens de 3-4 zege van Feyenoord op Go Ahead Eagles verdienstelijk in en lijkt een serieuze optie voor het Europa League-duel in Rome. Benita’s concurrenten Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen zijn namelijk twijfelgevallen.

Geertruida heeft momenteel last van hoge koorts, terwijl Pedersen in Deventer in de rust werd gewisseld vanwege een knieblessure. “Geertruida had vandaag nog koorts. Dan ben je afhankelijk van hoe snel dat herstelt. Het is een positie waar we dachten heel goed bezet te zijn. Benita vulde dat overigens prima in. Het is voor de jeugdopleiding wel heel mooi om te zien dat de links-en rechtsback van Varkenoord komen. Je ziet dat onze jeugdspelers, als ze goed genoeg zijn, ook in deze selectie hun kansen krijgen”, aldus Slot over Benita en invaller Quilindschy Hartman op de persconferentie.

Met name voor Pedersen lijkt het duel met Lazio te vroeg te komen. “Marcus ging er in de rust uit en had last van z’n knie, die had hij een beetje verdraaid. Hij wilde toen even op de fiets gaan zitten, maar kon de trappers niet meer ronddraaien. Of dat een probleem is voor aanstaande donderdag? Dat is nu denk ik nog te vroeg om te zeggen.” De Noor mocht dit seizoen over het algemeen vaak in de basis starten.

Benita was na afloop zeer trots over zijn debuut in de Eredivisie. “Het was een super mooie ervaring natuurlijk, maar ook een hartstikke moeilijke wedstrijd om in te vallen. Ik denk dat we uiteindelijk een mooie overwinning hebben gepakt.” Benita werd pas geleden definitief overgeheveld naar de hoofdmacht van Feyenoord. De rechtsback heeft met rugnummer 24 nu ook een vast nummer bij de selectie. “Ik ben er super trots op dat de club dat vertrouwen in mij heeft uitgesproken.” Feyenoord neemt het donderdagavond om 21.00 uur op tegen Lazio in Stadio Olimpico.