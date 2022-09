PSV maakt zich op voor winters bod: Cody Gakpo is opnieuw ‘topdoelwit’

Zondag, 4 september 2022 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Cody Gakpo blijft het hoofddoelwit van Leeds United, zo verzekert Fabrizio Romano. De Premier League-club komt in januari gegarandeerd terug bij de 23-jarige aanvaller van PSV, die op Deadline Day op het allerlaatste moment besloot om in Eindhoven te blijven. "Leeds is klaar om in januari opnieuw te pushen voor Gakpo", aldus Romano.

Romano blikt terug op de gebeurtenissen van donderdagavond tijdens de laatste uren van de zomerse transferwindow. Gakpo hoopte deze zomer aanvankelijk op Manchester United, met wie hij al langer persoonlijk akkoord was over een vijfjarig dienstverband. De linksbuiten van PSV werd door de Engelse grootmacht echter alleen beschouwd als alternatief voor Antony. United slaagde er op het allerlaatste moment in om de Braziliaan voor maximaal honderd miljoen euro los te weken bij Ajax en liet vervolgens Gakpo schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gakpo ontwijkt vraag over geruchten rond Ajax niet: ‘Iedereen die mij kent...’

Cody Gakpo werd na FC Twente - PSV gevraagd naar de geruchten rondom Ajax. Lees artikel

De aanvaller van PSV had in de slotfase van de transferwindow met Leeds United een ander ijzer in het vuur. Gakpo was persoonlijk akkoord en leek op het allerlaatste moment de overstap naar Leeds te gaan maken, toen PSV besloot om het bod uit Engeland te accepteren. Volgens Romano werd de transfer echter afgeblazen toen Louis van Gaal belde om Gakpo te adviseren in Eindhoven te blijven. De buitenspeler had overigens ook naar Southampton gekund, dat zelfs meer wilde betalen dan Leeds, maar zag ook daar vanaf.

Leeds had zelfs al een privéjet klaarstaan om Gakpo zo snel mogelijk naar zijn nieuwe ploeg te brengen. Zover kwam het niet, maar the Peacocks zijn volgens Romano 'geobsedeerd' door de zevenvoudig Oranje-international. "Ze komen in januari terug, maar het wordt een spannende strijd, want hij is een toptalent en veel clubs zitten achter hem aan", aldus de Italiaanse transfermarktexpert.