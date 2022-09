Ten Hag zet Antony meteen op scherp: ‘Ik ken hem uit Amsterdam’

Erik ten Hag heeft genoten van zijn ploeg na de gewonnen topper tegen Arsenal (3-1). De manager zegevierde met Manchester United voor de vierde keer op rij en mocht daarbij onder meer doelpuntenmakers Antony en Marcus Rashford danken. United was grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij, maar gaf een lesje in effectiviteit. Ten Hag zette de boel ook meteen weer op scherp, daar hij van Antony meer verwacht dan hij zondagmiddag heeft laten zien.

"Onze start was heel goed. Ik denk onze beste tien minuten tot nu toe", aldus een tevreden Ten Hag voor de camera's van Sky Sports. "We waren heel dominant op de helft van de tegenstander. De afgekeurde goal was een breekpunt. We verloren de kalmte. Als we daarin verbeteren, krijgen we een nog beter team. Maar iedereen heeft kunnen zien dat er een goed team stond. Een goede teamspirit, ook in het druk zetten. Niet altijd vlekkeloos, maar ze hebben gevochten en zich hersteld."

Ten Hag moest toezien hoe Arsenal grote delen van de wedstrijd de betere partij was. "Ik was niet bezorgd, dat is een groot woord. Ik weet dat onze verdedigers daar mee om kunnen gaan. Maar je weet dat ze veel creativiteit hebben en routine", complimenteert Ten Hag. "We moeten dingen beter doen, maar dat komt. We zijn nog niet zo ver als Arsenal is. We moeten meer controle zien te krijgen en daar werken we hard aan. Arsenal heeft kansen gecreëerd, dat klopt. Maar wij hebben ook kansen gekregen. Ik denk dat we hele mooie doelpunten hebben gemaakt."

'Voortdurend dreiging'

Antony zorgde na een half uur voor de openingstreffer op aangeven van Rashford. Laatstgenoemde gooide het duel in de tweede helft in het slot met een dubbelslag, nadat Bukayo Saka namens the Gunners voor de gelijkmaker had gezorgd na een uur spelen. "Ze speelden allebei geweldig, een voortdurende dreiging", aldus Ten Hag over zijn twee aanvallers. "Ik weet dat we in aanvallend opzicht heel sterk kunnen zijn. Ze zijn creatief en hebben snelheid. Dit is de eerste keer dat ze samen hebben gespeeld en deze prestatie is geweldig om te zien."

Antony kreeg meteen alle ogen op zich gericht. De Braziliaan vierde zijn doelpunt door het logo te kussen. Ten Hag is vooral blij met het eerste optreden van zijn aanwinst. "We misten een speler op de rechtervleugel. Alle aanvallers, onder wie Jadon Sancho en Marcus Rashford, kunnen rechts spelen, maar spelen liever vanaf links. Nu hebben we een rechtsbuiten. Hij (Antony, red.) heeft het goed gedaan, maar hij kan nog beter. Ik ken hem uit Amsterdam en ik weet dat dit een andere competitie is, maar hij heeft de potentie om nog dreigender te worden voor tegenstanders dan hij vandaag was."