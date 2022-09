Perez kaart groot probleem bij PSV aan na nederlaag in Enschede

Zondag, 4 september 2022 om 19:51 • Wessel Antes • Laatste update: 20:02

Kenneth Perez begrijpt niet waarom PSV geen klassieke tweede spits achter Luuk de Jong heeft gekocht, zo zegt de analist van ESPN zondagavond in Dit Was Het Weekend. Perez denkt zelfs dat dit de komende weken een groot probleem kan gaan vormen bij PSV. Arnold Bruggink is na de 2-1 nederlaag tegen FC Twente met name kritisch op Cody Gakpo.

Perez ziet dat PSV het momenteel lastig heeft zonder Luuk de Jong. “Een heel groot probleem dat ze hebben is, nu Luuk de Jong geblesseerd is, het ontbreken van een spits. Ze hebben geen echte spits.” Bruggink vraagt wie de analist zelf zou opstellen. “Dat weet ik niet. Saibari (Ismael, red.) en Simons (Xavi, red.) zijn natuurlijk geen spitsen. Hebben ze niet iemand in het tweede rondlopen?”, vraagt Perez zich af.

Vervolgens wijst Bruggink op Yorbe Vertessen, die langzaamaan terugkeert van een blindedarmoperatie. “Dat is denk ik de meest echte spits die PSV heeft.” Toch lijkt Perez in de jonge Belg meer een buitenspeler te zien. “Die speelt natuurlijk heel veel aan de buitenkant. Het verbaast me toch dat je als PSV zijnde gokt op het fit blijven van De Jong. Nu zie je dat je niemand hebt die ook gewend is om als 9 te spelen. Nu kijken ze maar een beetje of het in elkaar valt.”

Bruggink is ook kritisch op Gakpo. “Die speelde gister echt zijn eigen wedstrijd. In de tweede helft ging hij alleen maar zelf schieten op een gegeven moment.” De 23-jarige buitenspeler koos deze week op het laatste moment voor een langer verblijf bij PSV. Waar Leeds United dacht beet te hebben, stapte Gakpo uiteindelijk niet op het vliegtuig naar Engeland. Volgens het Eindhovens Dagblad tekent de zevenvoudig international van Oranje binnenkort een nieuw contract bij de Brabantse club.