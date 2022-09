United maakt in waar spektakelstuk einde aan foutloze status Arsenal

Zondag, 4 september 2022 om 19:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:43

Manchester United heeft zondagmiddag de vierde overwinning op rij geboekt. Op het eigen Old Trafford werd de topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen. Antony en Marcus Rashford (tweemaal) zorgden in een waar spektakelstuk voor de doelpunten. Naast Antony waren er ook basisplaatsen voor Lisandro Martínez en Tyrell Malacia. Laatstgenoemde had het bijzonder lastig met Bukayo Saka, maar bleef overeind. United stijgt door de zege naar de vijfde plek in de Premier League. Arsenal is na zes wedstrijden zijn foutloze status kwijt, maar gaat nog wel aan kop.

Antony rondde afgelopen donderdag zijn transfer naar the Red Devils definitief af en kon nog niet aantreden in de gewonnen uitwedstrijd bij Leicester City (0-1). Maar voor eigen publiek genoot de Braziliaan zondagmiddag meteen zijn basisdebuut voor Manchester United. Het middenveld werd gevormd door Christian Eriksen, Scott McTominay en Bruno Fernandes, waardoor er nog geen plek was voor Casemiro. Antony werd in de voorhoede vergezeld door Marcus Rashford en Jadon Sancho. Cristiano Ronaldo begon daarom net als Casemiro op de bank.

United en Arsenal maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een waar spektakelstuk van. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Christian Eriksen, die wild naast schoot na schitterend voorbereidend werk van onder meer Antony. Aan de overkant schoot William Saliba een minuut later in kansrijke positie over. Na een kwartier spelen dacht Arsenal alsnog op voorsprong te komen. Eriksen verloor de bal aan Martin Ødegaard, waarna Gabriel Martinelli afrondde. De VAR riep scheidsrechter Paul Tierney echter naar het scherm vanwege een discutabele duwfout van de Noor en keurde de treffer af.

Arsenal kwam sterk voor de dag op Old Trafford, maar moest na ruim een half uur spelen toch de eerste tegentreffer incasseren. Antony werd bediend door Rashford, dacht niet na en verschalkte Aaron Ramsdale met een diagonaal schot. De van Ajax overgekomen buitenspeler leek zijn liefde voor de Amsterdammers snel te zijn verloren, daar hij na zijn treffer het logo kuste van zijn nieuwe werkgever. Even voor het doelpunt had de Braziliaan wild over geschoten met links na vanaf de rechterkant naar binnen te zijn gekropen. David de Gea imponeerde met een schitterende redding op een kopbal van Martinelli.

Ook in de tweede helft was het Arsenal dat hoofdzakelijk de klok sloeg. Ødegaard schoot voorlangs op aangeven van Gabriel Jesus, terwijl ook Saka het vizier niet op scherp had. Laatstgenoemde raakte bovendien de bovenkant van de lat met een voorzet. Na een klein uur spelen haalde Ten Hag Antony naar de kant voor Ronaldo, maar zag de manager Arsenal op gelijke hoogte komen. Na slordig balverlies in de opbouw kon Martinelli nog worden afgestopt door Diogo Dalot, maar was het Saka die in de rebound raak schoot door de benen van Martínez: 1-1. Een treffer die gezien het spelbeeld meer dan verdiend was.

Terwijl Arsenal op jacht leek naar de voorsprong, was het United dat toesloeg in de omschakeling. Bij de eerste echte kans in de tweede helft schoot Rashford raak na een schitterende assist met de buitenkant van de schoen van Fernandes: 2-1. Ramsdale herstelde niet veel later zijn eigen fout na een verkeerde inspeelpass en Jesus krulde de bal rakelings voor het doel van De Gea langs, alvorens United de marge naar twee zou tillen. Opnieuw lag het helemaal open bij the Gunners. Eriksen kon op de middellijn worden weggestoken door Fernandes, behield het overzicht en gunde de treffer aan Rashford. De inglijdende Ben White kwam te laat: 3-1.