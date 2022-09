Vitesse boekt eindelijk overwinning tegen onthutsend zwak FC Groningen

Zondag, 4 september 2022 om 18:40 • Wessel Antes • Laatste update: 18:51

Vitesse heeft zondagmiddag eindelijk een overwinning kunnen boeken in de Eredivisie. In het uitduel met FC Groningen werd met 0-1 gewonnen dankzij een doelpunt van Matús Bero. Na afloop spatte het chagrijn er vanaf in De Euroborg. Het elftal van Frank Wormuth presteerde ondermaats, terwijl Vitesse verbetering toonde ten opzichte van de eerder gespeelde wedstrijden dit seizoen.

Bij Groningen stond Florian Krüger direct in de basis op de plek van Jørgen Strand Larsen, die op Deadline Day voor een recordbedrag van elf miljoen euro naar Celta de Vigo vertrok. Vitesse had drie debutanten aan de aftrap staan: Gabriel Vidovic, Bartosz Bialek en Daan Reiziger. Mitchell Dijks was nog niet van de partij bij de Arnhemmers, terwijl ook doelman Kjell Scherpen het duel aan zich voorbij moest laten gaan. Daardoor mocht Reiziger debuteren onder de lat. De jonge sluitpost werd vorige zomer gehaald als derde keeper, maar ontwikkelt zich uitstekend bij Vitesse.



Vitesse kwam in Groningen in de beginfase sterk voor de dag. In de twaalfde minuut dacht het elftal van Thomas Letsch op voorsprong te komen, toen Bayern-huurling Vidovic op aangeven van Carlens Arcus de bal achter Michael Verrips wist te schuiven. De VAR greep echter in en keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. Met name de thuisploeg stelde voor rust erg teleur. Groningen wist nauwelijks kansen te creëren en liet Vitesse een aantal keer gevaarlijk worden. Bij rust stond desalniettemin de brilstand op het scorebord.

Na rust oogde het elftal van Frank Wormuth iets gretiger, al bleef het spel aan de bal slordig. De Duitse hoofdtrainer wisselde Paulos Abraham en Isak Määttä voor Liam van Gelderen en Yahya Kalley. Na kansen voor Bialek en Vidovic was het in minuut 79 eindelijk raak voor Vitesse. Aanvoerder Bero wist Verrips met een laag schot met veel gevoel te verschalken. Daarna belandde een vrije trap van Radinio Balker op de paal. In de slotfase wist Vitesse de eerste driepunter van het seizoen veilig te stellen, waardoor de Arnhemmers nu op de veertiende plek in de Eredivisie staan. Groningen, dat zelfs niet met een echt slotoffensief kwam, staat na vijf wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plek.