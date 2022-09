Ajax schrijft nieuwelingen in voor Champions League; Ihattaren ontbreekt

Zondag, 4 september 2022 om 18:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:49

Ajax heeft 23 spelers ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, waaronder nieuwelingen Florian Grillitsch en Lucas Ocampos. De naam van Mohamed Ihattaren ontbreekt, zo is te zien op de website van de UEFA. Eerder zei trainer Alfred Schreuder al te verwachten dat de huurling van Juventus zou ontbreken.

Vorige week ging de trainer van de Amsterdammers in Rondo al in op de situatie van de twintigjarige aanvallende middenvelder. Presentator Wytse van der Goot vroeg hem of Ihattaren ingeschreven zou worden voor de Champions League. “Dat denk ik niet, nee", luidde het veelzeggende antwoord van Schreuder toen.

Ihattaren begon deze zomer zeer hoopgevend aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar na twee oefenduels volgde een plotse periode waarin de huurling van Juventus wekenlang afwezig was bij Ajax. Problemen in de privésfeer, volgens De Telegraaf 'intimidatie en bedreigingen' richting Ihattaren, lagen daaraan ten grondslag. Ihattaren keerde op 2 augustus terug op De Toekomst en traint sindsdien individueel.

Opvallende afwezigen op de lijst zijn Kenneth Taylor en Devyne Rensch, die dit seizoen beiden al flink wat minuten hebben gemaakt bij Ajax. Omdat ze door Ajax zelf zijn opgeleid, hoeven zij echter niet op de A-lijst te worden ingeschreven. Beiden kunnen voor elke wedstrijd op de B-lijst worden geplaatst, hierdoor nemen zij geen plek in op de eerste lijst met spelers.

Voor de Amsterdammers begint de Champions League komende woensdag als zij Rangers ontvangen in de eigen Johan Cruijff ArenA. Op 13 september staat de uitwedstrijd tegen Liverpool op het programma, waarna op 4 oktober Ajax - Napoli volgt. De week erop wordt de return in Napels afgewerkt en twee weken daarna komt Liverpool naar Amsterdam. Ajax sluit de poulefase af met een bezoek aan Ibrox op 1 november.