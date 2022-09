Zien: Antony scoort bij debuut tegen Arsenal en kust meteen United-logo

Antony is zondagmiddag op overtuigende wijze begonnen aan zijn avontuur bij Manchester United. De Braziliaan mocht van Erik ten Hag meteen aan de aftrap verschijnen in de topper tegen Arsenal en was na ruim een half uur spelen verantwoordelijk voor de openingstreffer. Antony schoot raak op aangeven van Marcus Rashford en kuste meteen het logo van zijn nieuwe club.