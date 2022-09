PSV'er vertrekt definitief na slechts 25 wedstrijden in vijf jaar

Zondag, 4 september 2022 om 18:48 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:20

Derrick Luckassen is definitief vertrokken bij PSV, zo heeft de Eindhovense club bekendgemaakt. De 27-jarige verdediger vervolgt zijn carrière bij Maccabi Tel Aviv. Luckassen werd vier keer door de Eindhovenaren verhuurd en maakte nimmer kans op een basisplaats. Hij heeft voor twee seizoenen getekend en wordt ploeggenoot van Eran Zahavi.

Luckassen werd vijf jaar geleden door PSV voor vijf miljoen euro overgenomen van AZ. Het was toenmalig technisch directeur – en nu algemeen directeur – Marcel Brands, die hem naar Eindhoven haalde. Hij begon daar meteen als basisspeler, maar verdween naarmate het seizoen vorderde naar de reservebank en zelfs buiten de wedstrijdselectie. In totaal speelde Luckassen in vier jaar tijd 25 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Tot een echte doorbraak kwam het dus echter nooit. Wel werd Luckassen met PSV in het seizoen 2017/18 kampioen van Nederland. Sindsdien werd hij vier keer verhuurd en speelde hij tijdelijk voor Hertha BSC, Anderlecht, Kasimpasa en Fatih Karagümrük. Zicht op een vaste basisplek in Eindhoven had hij nooit. Tot nu toe speelde de verdediger de meeste wedstrijden voor AZ. Hij kwam tot 97 optredens waarin hij acht keer doel trof en één assist gaf.

Aan het begin van dit seizoen kreeg Luckassen van trainer Ruud van Nistelrooij nog wel een nieuwe kans. Al snel bleek echter dat er helemaal geen toekomst meer voor hem was in het Philips Stadion. Hij zat nog een paar keer bij de selectie, maar speelde geen minuut. De komst van de verdediger werd groots gebracht op het Twitteraccount van Maccabi Tel Aviv. Luckassen, een oudere broer van Ajacied Brian Brobbey, is alweer de dertiende speler die de deur bij PSV achter zich dichttrekt.