Druk op Brendan Rodgers neemt toe na nieuwe zeperd met Leicester

Zondag, 4 september 2022 om 17:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:46

Brendan Rodgers moet vrezen voor zijn baan als manager van Leicester City. Zondagmiddag kwam de manager opnieuw niet tot winst in de Premier League en werd op bezoek bij Brighton and Hove Albion met liefst 5-2 verloren. Door de zeperd blijven the Foxes steken op één punt uit zes duels. Leicester is daarmee de troosteloze hekkensluiter in Engeland. Brighton is door de zege opgeklommen naar een knappe vierde plek.

Na de midweekse nederlaag tegen het Manchester United (0-1) van Erik ten Hag, stond er opnieuw een loodzware test op het programma voor de ploeg van Rodgers. Brighton wist dit seizoen al te winnen van Man United en West Ham United en hield Newcastle United knap op 0-0. Tegen Leicester ging het al binnen een minuut mis, toen Kelechi Iheanacho kon afronden op aangeven van Patson Daka. Heel lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, daar Luke Thomas de bal na tien minuten achter zijn eigen doelman werkte.

Brighton greep na een kwartier voor de eerste keer de leiding. Moisés Caicedo werd aan de rechterkant van de zestien bediend door Enock Mwepu en schoot diagonaal raak. De ruststand werd bepaald door Daka, die na ruim een half uur spelen een diepe bal controleerde en vanaf de rand van de zestien afrondde langs de uitkomende Robert Sánchez. Waar Leicester in het eerste bedrijf nog kon meekomen, nam Brighton de touwtjes na rust steviger in handen. Nadat een doelpunt van Alexis Mac Allister eerst nog werd afgekeurd wegens buitenspel, was Leandro Trossard wel trefzeker: 3-2.

Ook Mac Allister zou er nog in slagen om op het scorebord te verschijnen. Nadat de middenvelder eerst twintig minuten voor tijd een strafschop had benut, zorgde hij in de blessuretijd van het duel voor het slotakkoord. Met een weergaloze vrije trap van ruim twintig meter liet hij doelman Danny Ward voor de vijfde keer kansloos. Leicester City kreeg dit seizoen al zestien doelpunten tegen in zes wedstrijden, het hoogste aantal in deze fase van een seizoen sinds 1983/84 (eveneens zestien). Destijds verloor de club zijn eerste zes duels, maar wist het zich wel te handhaven.