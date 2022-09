Frank Lampard bekritiseert arbiter, VAR en richt zich tot Van Dijk

Zondag, 4 september 2022 om 17:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:16

Als het aan Everton-trainer Frank Lampard had gelegen, was Virgil van Dijk zaterdagmiddag met rood van het veld gestuurd in de Merseyside derby. De centrale verdediger zag zijn tackle op Amadou Onana echter met geel bestraft worden en mocht daardoor blijven staan. Een foute beslissing van zowel scheidsrechter Anthony Taylor als VAR Darren England, zegt Lampard.

"Ik houd van Virgil van Dijk als speler, hij is fantastisch. Soms ben je te laat bij een tackle en dan ziet het er slecht uit. Als je kijkt naar het moment waarop Van Dijk Onana raakt op zijn scheenbeen, waarbij de voet van Onana ook nog op de grond staat, dan verbaast het me dat de VAR er niet naar gekeken heeft", begint de oefenmeester van Everton op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Liverpool (0-0).

"We hebben punten laten liggen vandaag." Na afloop sprak @BartNolles met Virgil van Dijk over het gelijkspel in de Merseyside derby.#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL pic.twitter.com/EzBKhksMbG — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 3, 2022

Van Dijk zelf heeft een andere mening over de situatie, zo zei hij na afloop in gesprek met Viaplay. "Ik heb de intentie om de bal te spelen. Ik weet heus wel dat tegenwoordig alles in slow motion wordt bekeken en dan ziet het er misschien heel erg uit. Ik wilde gewoon de bal spelen, ik zal nooit de intentie hebben om iemand te blesseren. Of het rood had kunnen zijn? In slow motion zeker, maar voetbal is niet in slow motion. De intentie is het belangrijkste, en die was niet om hem te blesseren.”

De scheidsrechter had in dit geval rood moeten geven, zegt Lampard. "Ik ben er nog niet zo veel naar gevraagd in de media, maar het maakt nu niets meer uit. Voor mij was het een rode kaart. Dat had de laatste twintig minuten van de wedstrijd zeker veranderd." De VAR is dit weekend sowieso al onderwerp van gesprek in Engeland en in de Premier League. Zo werd de trainer van Leeds United, Jesse Marsch, naar de tribune gestuurd nadat zijn ploeg een penalty werd ontnomen en daarna boos werd over het feit dat de VAR niet ingreep.

Naast het moment van Van Dijk en Marsch werd de gelijkmaker van West Ham United tegen Chelsea in de slotfase afgekeurd vanwege een vermeende overtreding van Jarrod Bowen op keeper Edouard Mendy. The Blues wonnen uiteindelijk met 2-1. Declan Rice, de aanvoerder van West Ham United, deelde zijn frustraties na afloop op Twitter. "Dit is één van de slechtste beslissingen die de VAR gemaakt heeft sinds zijn komst in het voetbal. Wat een bende."