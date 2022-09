Tibor Halilovic bewijst sc Heerenveen slechte dienst met rode kaart

Zondag, 4 september 2022 om 16:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:44

SC Heerenveen heeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC twee punten verspeeld. De Friezen, die dit seizoen nog niet hadden verloren in de Eredivisie, kwamen niet verder dan 0-0. Tibor Halilovic was de schlemiel bij Heerenveen. Na een grove charge op Elayis Tavsan kreeg hij van scheidsrechter Jochem Kamphuis geel, maar na inmenging van de VAR werd dat omgezet in direct rood en mocht hij gaan douchen. Door het gelijkspel blijft Heerenveen in de subtop staan.

Het treffen tussen Heerenveen en NEC betekende de confrontatie tussen de ervaren Oranje-doelman Jesper Cillessen en Andries Noppert. Laatstgenoemde werd door bondscoach Louis van Gaal verrast met een voorselectie voor Oranje. Bij NEC was smaakmaker Oussama Tannane afwezig wegens een blessure en kreeg kersverse aanwinst Landry ‘Nany’ Dimata meteen een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de eerste helft ging het er slordig aan toe in het Abe Lenstra Stadion. Pas na een klein half uurtje kwam er wat leven in de brouwerij toen Sydney van Hooijdonk via Iván Márquez naast schoot. Milan van Ewijk probeerde kort daarna Cillessen in de korte hoek te kloppen, maar de doelman liet zich niet verrassen. De thuisploeg leek vervolgens op 1-0 te komen. Een perfecte steekbal van Mats Köhlert kwam terecht bij Thom Haye, die koel afrondde. Er ging echter buitenspel aan vooraf, zo bleek na een VAR-check. Vlak voor rust kreeg Amin Sarr een open schotkans vanaf randje zestien, maar hij zag zijn inzet naast gaan.

Na rust kon Noppert meteen aan de bak. Hij moest zich flink strekken na een schitterende uithaal van Tavsan en tikte diens schot uit de kruising. Aan de andere kant werd een heerlijke voorzet van Haye net niet binnengetikt door Van Hooijdonk. Na een uur spelen kon Heerenveen met tien man verder toen Halilovic na een harde charge op Tavsan geel kreeg. De VAR riep scheidsrechter Kamphuis echter naar het scherm en die gaf direct rood.

Kees van Wonderen besloot vervolgens om Van Hooijdonk eruit te halen, Simon Olsson was zijn vervanger. NEC ging op zoek naar de drie punten maar kwam, behalve een kopbal van Dimata, niet meer tot grote kansen. Bij een spaarzame counter van de thuisploeg werd de snelheid van Sarr gebruikt, maar ook Heerenveen vond het net niet meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 5 5 0 0 13 15 2 Feyenoord 5 4 1 0 9 13 3 AZ 5 4 1 0 7 13 4 PSV 5 4 0 1 16 12 5 FC Twente 5 4 0 1 8 12 6 sc Heerenveen 5 2 3 0 5 9 7 Sparta Rotterdam 5 2 1 2 3 7 8 RKC Waalwijk 5 1 3 1 2 6 9 NEC 5 1 3 1 2 6 10 Excelsior 5 2 0 3 -8 6 11 FC Groningen 4 1 2 1 -4 5 12 FC Utrecht 5 1 2 2 -2 5 13 SC Cambuur 5 1 1 3 -4 4 14 FC Emmen 5 1 1 3 -9 4 15 FC Volendam 5 1 1 3 -12 4 16 Vitesse 4 0 1 3 -9 1 17 Go Ahead Eagles 5 0 0 5 -8 0 18 Fortuna Sittard 5 0 0 5 -9 0

= Eredivisie