AZ wervelt in dertien minuten over FC Emmen heen en meldt zich in de top

Zondag, 4 september 2022 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:51

AZ heeft zondagmiddag op kinderlijk eenvoudige wijze afgerekend met FC Emmen. Aan de Oude Meerdijk was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 0-3 te sterk. De doelpunten vielen in de eerste helft in een tijdsbestek van slechts dertien minuten. Het is voor de Alkmaarders alweer de achtste officiële wedstrijd op rij waarin niet verloren wordt. Met slechts twee verliespunten dit seizoen bezet de ploeg van Jansen de derde plek in de Eredivisie achter Ajax en Feyenoord. Emmen moet het doen met plek veertien.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Bruno Martins Indi stond Maxim Dekker voor de tweede wedstrijd op rij in het hart van de defensie bij de Alkmaarders. De pas achttienjarige verdediger maakte tegen NEC ook de negentig minuten vol en kreeg van Jansen opnieuw het vertrouwen. De spitspositie werd opnieuw ingevuld door Jens Odgaard, die bij afwezigheid van Vangelis Pavlidis voor de doelpunten moet zorgen de komende maanden. Bij de thuisploeg begon nieuweling Ahmed El Messaoudi op de bank. Hij zou na een uur spelen zijn debuut maken in het elftal van Dick Lukkien.

AZ had in de eerste helft werkelijk niets te duchten van Emmen, hetgeen zorgde voor een eentonig spelbeeld. Na tien minuten spelen noteerden de bezoekers de eerste kans van de wedstrijd, toen Odgaard rakelings voorlangs kopte op aangeven van de opgestoomde Milos Kerkez. Halverwege de eerste helft was de Deen alsnog trefzeker. Na een schitterende pass van Jordy Clasie kreeg de gelegenheidsspits de bal ietwat gelukkig mee, waarna hij met rechts afrondde uit de draai: 0-1. Bij de 0-2 van Dani de Wit vervulde Odgaard opnieuw een hoofdrol. Zijn schot kon ternauwernood worden gepakt door Eric Oelschlägel, waarna De Wit klaarstond voor de rebound.

3?? Het lijkt een makkelijke middag te worden voor @AZAlkmaar, na Jens Odgaard en Dani de Wit scoort Tijjani Reijnders ook in Emmen: 0-3! ?? ?? ESPN 3 #?? #EMMAZ pic.twitter.com/H8Cw0IKxLh — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2022

FC Emmen was in het eerste bedrijf nergens te bekennen en keek na exact 34 minuten spelen tegen een nog ruimere achterstand aan. Op de rand van het strafschopgebied kreeg Tijjani Reijnders alle tijd en ruimte om de bal beheerst in de linkerhoek te werken: 0-3. Slechts één keer eerder stond FC Emmen in de Eredivisie sneller met 3-0 achter: in 2020 tegen Sparta Rotterdam (33 minuten). De thuisploeg mocht dankbaar zijn dat een schot van Kerkez op slag van rust overzeilde. De linksback maakte opnieuw een ijzersterke indruk, maar wist zijn optreden niet te belonen met een treffer.

In het tweede bedrijf nam AZ duidelijk gas terug. De Alkmaarders staan donderdag in de Conference League tegenover SK Dnipro-1. Een schot van Odgaard in kansrijke positie ging hoog over, waarna ook Ole Romeny het vizier niet op scherp had. Jansen gunde vervolgens onder meer Myron van Brederode, Clasie en Odgaard rust en zag zijn ploeg het duel controleren. Odgaard had even voor zijn wisselbeurt een vrije trap op de lat geschoten. In het laatste kwart van de wedstrijd kreeg Reijnders mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar gescoord werd er niet meer.