Vertonghen houdt zure nasmaak over aan sentimenteel debuut in België

Zondag, 4 september 2022 om 15:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:34

Jan Vertonghen heeft zondagmiddag zijn langverwachte debuut gemaakt in de Belgische Pro League. De verdediger van Anderlecht kwam in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven tien minuten na rust binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg dure punten verspeelde: 2-2. Vertonghen was bij Benfica onder Roger Schmidt op het tweede plan terechtgekomen en voltooide om die reden deze zomer zijn sentimentele thuiskomst.

Vertonghen moest het bij Anderlecht doen met een reserverol, daar de driemansdefensie tegen Leuven werd gevormd door Wesley Hoedt, Hannes Delcroix en Zeno Debast. De thuisploeg had het zwaar en kwam na twintig minuten spelen op achterstand. Jón Dagur Thorsteinsson toonde zijn klasse door een diepe bal aan op de borst te controleren en uit de draai af te ronden met een knappe volley. Het bleek een lesje in effectiviteit, daar Anderlecht zichzelf verzuimde te belonen voor de kansenregen.

Na rust was de ploeg van trainer Felice Mazzù wel scherp voor het doel, toen Julien Duranville zijn debuut opluisterde met een piekfijn schot in de hoek: 1-1. De pas zestienjarige aanvaller beleefde daarmee een vuurdoop om niet snel te vergeten. Anderlecht drukte vervolgens door, maar moest een kwartier voor tijd opnieuw een tegentreffer slikken. Musa Al-Taamari schoot raak op aangeven van Mathieu Maertens. Fabio Silva zorgde er vijf minuten voor tijd voor dat het debuut van Vertonghen niet uitliep op een complete deceptie: 2-2.