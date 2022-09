Overmars hoopt concurrent voor Vincent Janssen uit Frankrijk te halen

Zondag, 4 september 2022 om 16:04 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:11

De Senegalese aanvaller Bamba Dieng moet de volgende aanwinst worden voor Royal Antwerp, zo meldt L’Équipe. Technisch directeur Marc Overmars zou namens de Antwerpenaren een bod van zo’n zeven miljoen euro willen doen op de speler van Olympique Marseille, die dan een concurrent zou worden van Vincent Janssen. De transfer kan nu nog plaatsvinden, want waar de transferstorm in Nederland al is gaan liggen, is de markt in België nog tot 6 september open.

De naam van Dieng zingt al de hele zomer rond in het geruchtencircuit. Transfermarktspecialist Fabrizio Romano meldde vorige week nog dat de aanvaller naar Leeds United zou vertrekken. Dit was voordat OGC Nice zich meldde en op het laatste moment sprak Dieng zijn voorkeur uit voor de Franse club. Hij reisde af naar Nice maar daar kwam hij niet door de medische keuring. Ook een eerdere transfer naar Lorient ging niet door.

Nu zingt zijn naam rond bij Antwerp. De koploper in de Belgische Jupiler Pro League zou zo’n zeven miljoen euro over hebben voor de spits. Het is nog onduidelijk of het bod van Overmars genoeg is voor Marseille. Mocht hij overstappen naar de Bosuil, dan betekent dat Janssen er een nieuwe concurrent bij krijgt. Met Michael Frey had Janssen al een geduchte concurrent in de Belgische havenstad, maar de Zwitser raakte in de wedstrijd tegen KAA Gent (1-2 winst) geblesseerd.

Dieng speelde tot nu toe 42 wedstrijden voor l’OM, trof daarin negen keer doel en was goed voor drie assists. Bij de Fransen ligt hij nog vast tot en met medio 2024. In beide wedstrijden tegen Feyenoord in de halve finales van de Conference League, stond hij in de basis bij Marseille. Dit seizoen komt de spits niet in de plannen voor van zijn nieuwe trainer Igor Tudor.