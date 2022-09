Onbegrip over stakende Ajacieden: ‘Grotere judaskussen bestaan er niet’

Zondag, 4 september 2022 om 15:09 • Laatste update: 15:15

FC Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Tubantia heeft geen goed woord over voor de stakende Ajacieden. Afgelopen week lieten Antony, Mohammed Kudus en Edson Álvarez zich van hun slechtste kant zien door niet op de training te verschijnen om een transfer te forceren. Ramiz Zerrouki en Cody Gakpo lieten wel zien hoe het moest en bewezen hun waarde voor respectievelijk FC Twente en PSV. Ten Voorde kan er niet bij.

"Een staking is het tijdelijk stoppen met het leveren van arbeid om een sociaal-politiek doel te bewerkstelligen, zo staat in het grote woordenboek te lezen. Ze strijden alleen niet voor een betere collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), maar voor de grote IK BV. De kans dat de opstandelingen bij Ajax met dit pamflet hebben gedreigd, is net zo groot als dat de reserve Ronaldo straks na zijn eerste doelpunt de nieuwe manager in de armen vliegt", schrijft Ten Voorde over de situatie van zijn goede vriend Erik ten Hag bij Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Staken is hip en modern geworden en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze vakbonden", gaat de journalist verder. "Gebruikmakend van het gebrek aan leiderschap bij het nieuwe Ajax en gek gemaakt door Engelse clubs, die zich gedragen als verwende rijkeluiskinderen die elke dag wat geld toegeworpen krijgen. Maanden de tijd hebben een goed plan te maken met een speler en dan in de laatste uren met hagel gaan schieten op alles wat je tegenkomt. Een defensieve middenvelder die woensdagavond geen aanbieding van Chelsea op zak had, moet toch eens bij zichzelf te rade gaan."

Volgens Ten Voorde zijn niet alle spelers hetzelfde. Zo lieten Zerrouki en Gakpo wel zien over een fatsoenlijk werkhouding te beschikken. "Toen Álvarez mokkend thuis zat, zei de door Feyenoord begeerde Zerrouki dat hij nooit een staking had overwogen. Even daarvoor had de zeer gewilde Gakpo er in Eindhoven drie ingeschoten. Loyaliteit bestaat dus nog wel in de wereld vol egoïsme. De supporters van Ajax hebben vast gedacht dat Álvarez ook een speler was die zich met hart en ziel inzette voor de Amsterdamse idealen. Trap er niet in als dit soort lieden binnenkort weer het clublogo zoent na een goal: grotere judaskussen bestaan er niet."