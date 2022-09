Erik ten Hag laat Antony direct debuteren bij Manchester United

Zondag, 4 september 2022 om 16:38 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:51

Manchester United ontvangt zondagmiddag thuis de ongeslagen koploper Arsenal en doet dat wederom met Tyrell Malacia en Lisandro Martínez in de basis. Manager Erik ten Hag heeft er daarnaast voor gekozen om recordaanwinst Antony direct te laten beginnen, terwijl Casemiro en Cristiano Ronaldo wederom op de bank zitten.

Antony rondde afgelopen donderdag zijn transfer naar the Red Devils af en kon nog niet aantreden in de gewonnen uitwedstrijd bij Leicester City (0-1). Maar voor eigen publiek zal de Braziliaan zondagmiddag zijn basisdebuut maken voor Manchester United. De ploeg van van Ten Hag boekte inmiddels drie overwinningen op rij.

Achterin kiest Ten Hag voor David De Gea in het doel. Voor hem spelen dezelfde vier als tegen Leicester City, te weten Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia. De afgelopen twee wedstrijden hield de achterhoede de nul, dus ziet de trainer geen reden om te wisselen. Het middenveld wordt gevormd door Christian Eriksen, Scott McTominay en Bruno Fernandes. Er is dus nog geen plek in de basis voor Casemiro. Voorin moeten Antony, Marcus Rashford en Jadon Sancho voor gevaar zorgen. Laatstgenoemde was in de wedstrijd tegen Leicester City matchwinner en is topscorer met twee goals.

Arsenal won tot nu toe al zijn wedstrijden en gaat vol goede moed richting Manchester. De thuisploeg won namelijk slechts één van de laatste acht ontmoetingen tegen the Gunners. Mikel Arteta gaf eerder aan te twijfelen of Aaron Ramsdale en Martin Ødegaard konden spelen, na pijntjes in de 2-1 overwinning op Aston Villa. Beiden zijn fit genoeg bevonden om te starten op Old Trafford. Achterin keert Oleksandr Zinchenko terug als linksback, waardoor Kieran Tierney naar de bank is verwezen. De laatste keer dat Arsenal de eerste zes wedstrijden in de hoogste klasse wonnen, was in het seizoen 1947/48, dat zij als uiteindelijk als kampioen afsloten.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; McTominay, Eriksen Fernandes; Antony, Rashford, Sancho

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Sambi Lokonga, Xhaka, Ødegaard; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli