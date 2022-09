RKC komt tweemaal terug en pakt winst in spektakelstuk met zeven goals

Zondag, 4 september 2022 om 14:09 • Mart van Mourik

RKC Waalwijk heeft zondag drie punten bij kunnen schrijven in de Eredivisie. In eigen huis kwam het team van trainer Joseph Oosting tot tweemaal toe terug van een achterstand tegen Excelsior en trokken de Noord-Brabanders aan het langste eind: 5-2. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor RKC, dat voorlopig de achtste plek op de ranglijst bezet. De Rotterdammers zakken naar de negende positie in de Eredivisie.

Bij de thuisploeg keerde Dario Van den Buijs terug in de vijfmansverdediging ten koste van Lars Nieuwpoort. Verder verving Pelle Clement links op het middenveld de geblesseerde Patrick Vroegh. Aan de overzijde stond Mike van Duinen voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Excelsior in de basis, net als Adrian Fein. Laatstgenoemde kwam afgelopen transferperiode over van Greuther Fürth en moest in de openingsduels van de Eredivisie nog genoegen nemen met een reserverol.

Het duel begon met een fikse tegenvaller voor Excelsior, want in de derde speelminuut moest Marouan Azarkan met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld verlaten. Zijn vervanger, Julian Baas, opende na een kwartier spelen de score. Nathan Tjoe-A-On gaf een fraaie voorzet richting de eerste paal, waar de invaller net voor Van Duinen kon binnentikken: 0-1. Zeven minuten voor het rustsignaal kwam RKC op gelijke hoogte: na een corner van Florian Jozefzoon knikte Shawn Adewoye door de benen van doelman Stijn van Gassel de 1-1 binnen.

Op slag van het rustsignaal kwam Excelsior opnieuw aan de leiding. Wederom ontbrak het aan concentratie in de Waalwijkse defensie, want ditmaal kon aanvoerder Redouan El Yaakoubi binnenkoppen uit een hoekschop: 1-2. In het tweede bedrijf realiseerde de thuisploeg een remontada. De gelijkmaker viel vijf minuten na rust, toen Clement alleen voor het doel werd gezet door Vurnon Anita. De middenvelder schoot op koelbloedige wijze de 2-2 binnen. Na een uur spelen kwam RKC voor het eerst op voorsprong. Op aangeven van Julen Lobete schoot Thierry Lutonda via de onderkant van de lat raak. De 4-2 kwam op naam van Anita, die binnenkopte uit een voorzet van Van den Buijs; in de blessuretijd zorgde Michiel Kramer voor de eindstand: 5-2