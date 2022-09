Kraay jr.: ‘Waarom ik op mijn telefoon zit? Erik ten Hag appte: ‘Fucking great’’

Zondag, 4 september 2022 om 12:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 12:31

Hans Kraay junior is van mening dat teams in de Eredivisie een voorbeeld moeten nemen aan de spelopvatting van manager Erik ten Hag. Tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN maakt de analyticus duidelijk dat hij zich stoort aan de ‘Hollandse manier van opbouwen’. Kraay vraagt zich af waarom er in de Eredivisie niet vaker gekozen wordt een verre trap van de doelman en refereert aan de speelwijze van Manchester United.

In de uitzending vertelt Kraay dat hij zich ergert aan de wijze waarop diverse ploegen in Nederland proberen op te bouwen. Hij is van mening dat er vaker gekozen moet worden voor ‘de lange bal’. In gesprek met presentatrice Fresia Cousiño Arias pakt de analist zijn telefoon erbij om een bericht van Ten Hag voor te lezen. “Dit is absoluut niet om indruk te maken met appjes hoor, maar Erik ten Hag noemt het ‘over de eerste pressing heen spelen’. Ik had er nog nooit van gehoord.”

“Erik ten Hag is bij uitstek een trainer die wil opbouwen, maar zelfs híj laat tegen Liverpool een verre doeltrap nemen. Daarna moet er binnen zes seconden aangesloten worden. Over de eerste pressing heen spelen... Als ze dat bij Manchester United tegen Liverpool al doen, dan kunnen we dat toch ook bij Volendam of Excelsior doen? Dit appte hij trouwens niet net hoor, dit had ik eerder gekregen. Ik had hem geappt, omdat ik het leuk vond dat hij na twee afschuwelijke wedstrijden nu eindelijk zeges boekt. Ik feliciteerde hem, en toen appte hij terug: ‘Fucking great’”, aldus Kraay.

Collega-analyticus Marciano Vink heeft een verklaring voor de keuze van Ten Hag om de zorgvuldige opbouw te vermijden. “Hij heeft natuurlijk met Harry Maguire, David De Gea, Luke Shaw ook de voetballers niet. Je moet achterin ook wel voetballers hebben die het kunnen. Nu heeft hij met Varane en Martínez wél twee voetballers die de bal durven aan te nemen en de bal naar dezelfde kleur durven te spelen. Dus dat hij in eerste instantie tegen Liverpool de verdediging oversloeg in de opbouw komt voort uit de angst van de eerste twee wedstrijden.”

“Als je goede voetballers hebt, dan is er natuurlijk niets mis mee om gewoon op te bouwen en te lokken”, vervolgt Vink. “Dat doet Cambuur ook: dat team lokt de tegenstander en speelt dan de diepere bal. Opbouwen is niet altijd slecht, maar het gaat erom wie er opbouwt en welke middenvelder er uit komt zakken om zich aan te bieden. Dus goede voetballers moeten opbouwen, maar mindere voetballers kunnen dat beter niet doen. Dat is een beetje de strekking.”