Perez hard voor ongelukkige Feyenoorder: ‘Het is geen Gravenberch’

Zondag, 4 september 2022 om 10:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:56

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez toonden zich zaterdagavond kritisch over Fredrik Bjørkan, die als debutant een ongelukkige eerste helft afleverde bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Trainer Arne Slot haalde de onlangs aangetrokken linksback uit Noorwegen na zeventig minuten spelen naar de kant, met Quilindschy Hartman als zijn vervanger in de slotfase in Deventer.

"Het lijkt me ook wel lastig als je niet veel wedstrijden hebt gespeeld als nieuwkomer", opende El Ahmadi zijn analyse in de studio van ESPN. "Die Bjørkan die de eerste helft speelde, die was een beetje ongelukkig." Perez was ook duidelijk niet onder de indruk van de vleugelverdediger van Feyenoord. "Wat was er met Bjørkan dan?", vroeg de analist zich hardop af. "Maar ik denk dat het ook wel normaal is dat een speler die nieuw is nog even moet wennen aan alles, dus ik geef hem nog de kans", voegde El Ahmadi daaraan toe.

"Misschien heeft hij maar een paar dagen getraind", zei El Ahadi ter verdediging van Bjørkan. "Dat is lastig, maar hij was wel ongelukkig met heel veel momentjes." Perez zag de linksback eveneens moeizaam debuteren. "Hij loopt niet makkelijk, het is niet zeg maar een Gravenberch", verwees hij naar de motoriek van Bjørkan, om vervolgens een kwinkslag te plaatsen, tot hilariteit van de gasten in de studio. "Ik vind dat we hem moeten afschrijven." Om er serieus aan toe te voegen: "Maar dit is wel een goed teken, dat hij niet blij was met de wissel." De vleugelverdediger werd dus voortijdig naar de kant gehaald door Slot en leek daar niet erg gelukkig mee te zijn.

"Maar ik denk wel dat we hem niet helemaal kunnen beoordelen na een wedstrijd", ging El Ahmadi verder met zijn analyse over de recente aanwinst. "Maar die momenten zagen er wel heel ongelukkig uit. Laten we hem nog even beoordelen in de volgende wedstrijd." Bjørkan, op huurbasis overgenomen van Hertha BSC, hervat de Eredivisie volgende week met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Sparta Rotterdam.

