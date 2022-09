Dilrosun onthult wat trainer van Go Ahead zei in kleedkamer van Feyenoord

Zondag, 4 september 2022 om 09:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:02

Javairô Dilrosun is onder de indruk van een geste van René Hake. De trainer van Go Ahead Eagles vertelde na afloop in de kleedkamer dat Feyenoord goed voetbal had laten zien in De Adelaarhorst na de snelle en verrassende 2-0 achterstand. Dilrosun zelf was verantwoordelijk voor de belangrijke 2-3 van Feyenoord, dat uiteindelijk met een 3-4 overwinning terugkeerde richting Rotterdam-Zuid.

Dilrosun vertelde aan ESPN waarom er applaus klonk uit de kleedkamer van Feyenoord. "De trainer vertelde dat wanneer we scherp zijn en opletten dat we een hele goede ploeg zijn", aldus de scorende aanvaller van Feyenoord. "De trainer van de tegenpartij vertelde dat we een hele goede ploeg zijn en dat we goed voetbal hebben gespeeld. Hij was onder de indruk van ons, dat vond ik wel een mooi gebaar." De trefzekere Dilrosun ging daarna in op zijn eigen ontwikkeling als speler van Feyenoord.

???????????? ?? Sebastian Szymanski schiet @Feyenoord naar de zege met een fenomenaal schot!#GAEFEY pic.twitter.com/amJWdUWE9E — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2022

"Ik vind dat het oké gaat. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten in de Eredivisie, moet ik eerlijk zeggen", aldus de van Hertha BSC afkomstige aanvaller. "Persoonlijk vind ik dat ik elke wedstrijd belangrijk moet zijn, daarmee ga ik ook vol aan de slag. Vandaag is dat met mijn doelpunt denk ik wel gelukt." Dilrosun bekleedde in Deventer alle aanvallende posities bij Feyenoord. "Ik kan op beide flanken spelen, dat ligt een beetje aan het verloop van de wedstrijd. Wanneer de tegenstander inzakt sta ik liever op links, wanneer er meer ruimte is dan gaat mijn voorkeur uit naar rechtsbuiten."

Niet alleen Dilrosun was tegen Go Ahead belangrijk voor Feyenoord. Sebastian Szymanski tekende voor de belangrijke 2-4 met een schitterende knal van afstand in de kruising. "Het was een heel erg mooi doelpunt", erkende de multifunctionele aanvaller in Rotterdamse dienst. "Wat ik dan tegen hem zeg? Ik vertelde hem dat ik blij ben dat hij hem in september heeft gemaakt. Anders werd het een strijd in de verkiezing van het Doelpunt van de Maand", zo besloot Dilrosun.