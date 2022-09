Arne Slot over bijzondere statistiek: ‘Weet niet of het een compliment is’

Zondag, 4 september 2022 om 08:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:10

Arne Slot werd na afloop van de 3-4 zege van Feyenoord op Go Ahead Eagles geconfronteerd met een opvallende statistiek. Sinds zijn aanstelling medio 2021 veroverde de Rotterdamse ploeg maar liefst dertig punten na een achterstand, meer dan welke club ook in de Eredivisie. Feyenoord zag Go Ahead al snel op 2-0 komen, om na een knappe comeback uiteindelijk te zegevieren in een spectaculaire ontmoeting in De Adelaarshorst.

"Ik weet niet of dat een compliment is", zei Slot na afloop voor de camera van ESPN met een glimlach op zijn gezicht. "Je zou kunnen zeggen dat je steeds slecht begint, of dat je juist goed wisselt. Maar ik vind wel dat we nu over goede wisselspelers beschikken. Die jongens hebben een paar uitstekende acties laten zien toen ze erin kwamen. Dat is voor het elftal heel fijn", aldus de winnende trainer, die tegen Go Ahead onder meer Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen en Alireza Jahanbakhsh als invaller gebruikte.

Feyenoord wist de wedstrijd in Deventer mede door de wissels om te buigen: "Misschien begin je als trainer wel met de verkeerde spelers", deed Slot in De Adelaarshorst aan zelfreflectie. Paniek was er overigens niet bij hem na de dramatische start van zijn ploeg. "Dat is denk ik niet het goede woord. Maar het is natuurlijk niet lekker als je naar Go Ahead Eagles gaat, met een heel fanatiek stadion. Ze hadden na vier wedstrijden nog geen punten, dus ze zullen niet met overdreven veel zelfvertrouwen aan de wedstrijd zijn begonnen. Als ze dan na een kwartier al met 2-0 voorstaan, dan weet je dat elke doeltrap, vrije trap of corner met gejuich ontvangen zal worden."

Slot is complimenteus over de veerkracht die zijn spelers toonden, al zijn er zorgen over de tegendoelpunten in de derde en dertiende minuut en de 3-4 ver in blessuretijd. "Dat is wel de grote les voor vandaag: we kunnen hartstikke goed voetballen, maar we kunnen in elke seconde nog een tegengoal krijgen." Slot hield overigens pas laat in het duel rekening met de fitheid van enkele spelers. "Ik had er bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat Orkun (Kökçü, red.) negentig minuten kon spelen. Dávid Hancko kreeg al vrij snel een tikje op z’n bovenbeen en dat werd moeizaam. Toen moesten we onze vijfde wissel daaraan besteden."