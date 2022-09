VZ 5: PSV raakt achterop bij Ajax en Feyenoord; ‘Hamstelaar’ geeft inkijkje

PSV wordt de grote verliezer van het Eredivisie-weekend

PSV heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Twente was het team van trainer Ruud van Nistelrooij niet in staat potten te breken: 2-1. Vaclav Cerny was met een dubbelslag de grote man aan de kant van Twente; de enige Eindhovense treffer kwam op naam van Guus Til. Door de driepunter komen de Tukkers, die derde staan, in punten gelijk met nummer twee PSV.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk het openingsdoelpunt van Cerny.

Dubbelslag Bergwijn bezorgt Ajax na stroeve start zorgeloze middag

Ajax heeft zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA een comfortabele zege geboekt op SC Cambuur. De ploeg van trainer Alfred Schreuder begon stroef aan het Eredivisie-duel, maar was na twee treffers van Steven Bergwijn los. Devyne Rensch en invaller Mohammed Kudus bepaalden de eindstand uiteindelijk op 4-0. Door de zege blijft Ajax ongeslagen in competitieverband met vijftien punten uit vijf duels.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk de prachtige goal van Bergwijn.

Szymanski voltooit sterke comeback Feyenoord in Deventer met wereldgoal

Feyenoord heeft zaterdagavond met de nodige moeite drie punten binnengehaald in de Adelaarshorst. De ploeg van Arne Slot liet zich tegen Go Ahead Eagles niet van de wijs brengen door enorm snel ontstane 2-0 achterstand en boog dat om in een 3-4 overwinning. Danilo zette Feyenoord al voor rust met twee goals op gelijke hoogte, Javairô Dilrosun maakte vervolgens de belangrijke derde Rotterdamse goal. De comeback werd op schitterende wijze voltooid door Sebastian Szymanski, die de bal van afstand weergaloos in de kruising schoot. Diep in blessuretijd maakte Go Ahead nog 3-4, maar het mocht niet baten voor de thuisploeg.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag en bekijk de fenomenale uithaal van Szymanski.

Mysterieuze ‘Hamstelaar’ doet boekje open: hoe komt hij aan zijn informatie?

De naam Fabrizio Romano mag geen geheim zijn voor de doorgewinterde voetbalkenner. De Italiaanse journalist is wereld gerenommeerd om zijn inside information over de transfermarkt en heeft het vrijwel altijd bij het rechte eind. Binnen de Nederlandse landsgrenzen timmert echter een soortgelijk figuur aan de weg. Het mysterieuze Twitter-account Hamstelaar verzamelde binnen een paar maanden bijna 33.000 volgers door gevoelige transferinformatie over Ajax te delen. Hoe komt deze 'rijzende transfergoeroe' aan zijn informatie? De NOS ging met Hamstelaar in gesprek.

Lees hier het gesprek met de nieuwe transfergoeroe Hamstelaar.

Manchester City loopt ondanks tiende Premier League-goal Haaland averij op

Manchester City is zaterdagmiddag op bezoek bij Aston Villa tegen puntverlies aangelopen. Erling Braut Haaland zette the Citizens na rust nog wel op voorsprong, maar de thuisploeg wist de stand een kwartier voor tijd in evenwicht te brengen dankzij een fraaie treffer van Leon Bailey: 1-1. Door het gelijkspel blijft City steken op veertien punten uit zes duels. Koploper Arsenal kan het gat zondag met een zege op Manchester United vergroten tot vier punten.

Lees hier meer over het eerste puntenverlies van Manchester City.