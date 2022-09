‘Mijn moeder belde dat ik in de voorselectie zit, ik heb redelijk hard gejuicht’

Zaterdag, 3 september 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:34

Joey Veerman heeft 'redelijk hard gejuicht' toen bekend werd dat hij in de voorselectie van het Nederlands elftal zit. De 23-jarige middenvelder van PSV blikte zaterdagavond kort na de zeer teleurstellende nederlaag tegen FC Twente (2-1 verlies) terug op het moment dat hij het hoorde. "Het was wel een heel mooi moment", aldus Veerman bij ESPN.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur maakte Louis van Gaal bekend dat Veerman voor het eerst in diens loopbaan in de Oranje-voorselectie zit. "Ik zat in de auto en werd gebeld door m'n moeder", vertelt Veerman. "Die vroeg of het echt waar was. 'Ik weet het eigenlijk niet', zei ik. Toen las ik al m'n appjes en ik kwam ik erachter dat ik ertussen stond. Ik heb redelijk hard gejuicht."

Voor Veerman is de uitverkiezing een bekroning op zijn ontwikkeling. "Voor mij is het heel mooi dat ze me zien en dat ik er nu bij zit, nadat ik drie jaar geleden nog bij FC Volendam speelde", aldus de middenvelder, die niet tevreden is met het spel dat hijzelf voor rust vertoonde tegen FC Twente. "Kijkend naar vandaag: ik moet het de eerste helft ook gewoon beter doen om in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal." Voor Veerman breken spannende dagen aan. "Ik ga er zeker niet vanuit dat ik erbij zit, dat zie ik over twee weken wel."

PSV werd in de Grolsch Veste voor rust op alle fronten afgetroefd en kon dat na rust niet meer herstellen. "Het liep niet echt, nee", aldus Veerman. "We wisten in het veld niet waar het aan lag, want anders hadden we het daar wel omgedraaid. We hebben heel veel de lange bal gespeeld. Zij wonnen elke keer de tweede bal, en het zat er gewoon de eerste helft totaal niet in. Het zijn geen persoonlijke fouten, maar dat is niet lekker als je met 2-0 achter staat. Blijkbaar is er nog veel werk aan de winkel. Het leek wel alsof we een beetje overbluft werden door Twente. Na rust deden we het beter en dan dwingen we ze ook gewoon terug op eigen helft. Dat hadden we in de eerste helft ook moeten doen, maar dat lukte gewoon niet."