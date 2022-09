Messi en Mbappé vinden elkaar feilloos en wervelen zónder Neymar

Paris Saint-Germain heeft een eenvoudige zege geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij Nantes was de formatie van coach Christophe Galtier veel te sterk: 0-3. Kylian Mbappé was tweemaal trefzeker, terwijl Lionel Messi beide assists verzorgde; invaller Nuno Mendes tekende de laatste treffer van de avond aan. Na zes speelronden staan les Parisiens in punten gelijk met nummer twee Olympique Marseille.

Galtier voerde enkele wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het gewonnen duel met Toulouse (0-3). In plaats van een 3-4-3-formatie koos de oefenmeester ditmaal voor een 4-3-3-systeem. Zodoende moest Sergio Ramos plaatsmaken voor Presnel Kimpembe, werd Nordi Mukiele vervangen door Achraf Hakimi en speelde Juan Bernat in plaats van Nuno Mendes. Neymar begon op de bank, waardoor er voorin een plek vrijkwam voor Pablo Sarabia. De van Valencia overgekomen Carlos Soler zat voor het eerst bij de selectie en begon op de bank.

Al snel werd duidelijk dat PSG een eenvoudige avond tegemoet zou gaan in Nantes. De score werd in de achttiende speelminuut geopend door Mbappé. De linksbuiten van dienst werd na een razendsnelle omschakeling aangespeeld door Messi en schoot de bal op fraaie wijze in de bovenhoek: 0-1. Halverwege het eerste bedrijf kwam Nantes met tien man te staan. Fábio zette een onbesuisde tackle in op de enkels van Vitinha, waarna arbiter Pierre Gaillouste en directe rode kaart trok. Hoewel de Parijzenaren in het restant van de eerste helft bleven domineren, werd er voor rust niet meer gescoord.

PSG slaagde er pas tien minuten na rust in om verder weg te lopen bij de opponent. Wederom wisten Messi en Mbappé elkaar feilloos te vinden: laatstgenoemde tekende op het randje van buitenspel de 0-2 aan na een pass van de Argentijn. Met Mbappé buiten de lijnen en Neymar op het veld breidden de bezoekers de marge twintig minuten voor tijd nog verder uit. Na fraai combinatievoetbal kwam Neymar in de gelegenheid om van dichtbij te scoren, maar zijn inzet belandde op de paal. Uit de rebound sloeg Nuno Mendes alsnog toe: 0-3.

