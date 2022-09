Fenerbahçe kent weinig problemen met Kayserispor en staat voorlopig tweede

Zaterdag, 3 september 2022 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:22

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op Kayserispor. De topclub uit Istanbul won door doelpunten van João Pedro en Joshua King: 2-0. Door de overwinning staat Fenerbahçe voorlopig tweede in de Süper Lig, terwijl Kayserispor het moet doen met de tiende plaats.

Met Ferdi Kadioglu in de basis werd Fenerbahçe dreigend via Ezgjan Alioski, Luan Peres en Miguel Crespo. Tot echt grote kansen leidde dat echter niet. De supporters in het Sükrü Saracoglu Stadion werden na 37 minuten wel beloond. Na een zeer fraaie aanval bracht Willian Arão de bal bij Pedro, die met buitenkant rechts fraai afrondde. Miguel Cardoso was namens de bezoekers gevaarlijk, maar grote kansen vielen er in het eerste bedrijf niet meer te noteren.

Vijf minuten na rust besliste King de wedstrijd. De Noor schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de hoek achter doelman Bilal Bayazit: 2-0. Invaller Diego Rossi was op aangeven van Alioski dicht bij de 3-0, maar de kopbal van de spits ging over het doel. Mario Gavranovic was namens Kayserispor gevaarlijk op de penaltystip. De Zwitser kopte de bal echter recht op Fener-doelman Altay Bayindir af. Kayserispor kwam niet meer dichterbij, waardoor De Gele Kanaries de overwinning over de streep trokken.