Szymanski voltooit sterke comeback Feyenoord in Deventer met wereldgoal

Zaterdag, 3 september 2022 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:42

Feyenoord heeft zaterdagavond met de nodige moeite drie punten binnengehaald in de Adelaarshorst. De ploeg van Arne Slot liet zich tegen Go Ahead Eagles niet van de wijs brengen door enorm snel ontstane 2-0 achterstand en boog dat om in een 3-4 overwinning. Danilo zette Feyenoord al voor rust met twee goals op gelijke hoogte, Javairô Dilrosun maakte vervolgens de belangrijke derde Rotterdamse goal. De comeback werd op schitterende wijze voltooid door Sebastian Szymanski, die de bal van afstand weergaloos in de kruising schoot. Diep in blessuretijd maakte Go Ahead nog 3-4, maar het mocht niet baten voor de thuisploeg.

De Rotterdammers begonnen met Dávid Hancko in het hart van de verdediging en met Fredrik Bjørkan, die de zieke Lutsharel Geertruida verving, als linksback. Ook voor Sebastian Szymanski was er een basisplaats op een middenveld met Quinten Timber en de vrijdag tot aanvoerder benoemde Orkun Kökçü. Bij Go Ahead keerde rechtsback Mats Deijl na een schorsing weer terug in de basis. Evert Linthorst verving op de rechtsbuitenpositie de geschorste Rashaan Fernandes.

Go Ahead had niet beter aan de wedstrijd kunnen beginnen en stond na dertien minuten op een zeer verrassende 2-0 voorsprong. De eerste treffer viel na drie minuten uiterst gelukkig voor de Deventenaren. Linthorst volleerde de bal van zestien meter binnen via de rug van Patrik Wålemark, die daarmee Justin Bijlow op het verkeerde been zette: een eigen doelpunt van de Zweedse aanvaller. Elf minuten later ontsnapte de diepgaande Bobby Adekanye in het strafschopgebied aan de aandacht van Hancko. De voorzet van de vleugelspits kon in alle vrijheid worden binnengekopt door Isac Lidberg: 2-0.

Feyenoord herpakte zich uitstekend en stelde nog voor rust orde op zaken. Wålemark haalde de achterlijn en zette voor op Danilo, die de bal met een volley ineens in de hoek plaatste: 2-1. Naarmate het rustsignaal dichterbij kwam werd Go Ahead verder en verder achteruitgedrongen. Opnieuw was het een voorzet van Wålemark, ditmaal meer van achteruit, die tot een doelpunt van Danilo leidde. De Braziliaan verlengde de bal met het hoofd handig over doelman Jeffrey de Lange heen in de kruising: 2-2.

In de laatste minuut van de eerste helft kwam Feyenoord al dicht bij de voorsprong, toen Kökçü een vrije trap richting de kruising draaide. De Lange tikte de bal via de paal buiten en zag daarna hoe Feyenoord ook in drie rebounds van dichtbij niet kon scoren. Tien minuten op weg in de tweede helft wist Javairô Dilrosun de trekker wél over te halen. De vleugelspits werd door een steekbal van Szymanski vrijgespeeld aan de linkerkant van de zestien en schoot hard en laag raak in de verre hoek: 2-3. Feyenoord gaf daarna vrijwel niets meer weg en besliste de wedstrijd in minuut 79. Dat werd gedaan door Szymanski, die de bal van twintig meter fabelachtig in de kruising joeg: 2-4.

Go Ahead knokte zich in minuut 96 nog terug naar 3-4 dankzij Oliver Edvardsen, die een lage voorzet van Bas Kuipers binnengleed. Er was te weinig tijd voor de Deventenaren om nog op zoek te kunnen naar de gelijkmaker. Feyenoord meldt zich door de nederlaag van PSV tegen FC Twente (2-1) op plek twee in de Eredivisie; Go Ahead staat met nul punten onderaan.