Barcelona walst over Sevilla heen; Lewandowksi trefzeker met volley

Zaterdag, 3 september 2022 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:03

Barcelona heeft zaterdagavond met overtuigende cijfers gewonnen in LaLiga. Op bezoek bij Sevilla kwam het team van trainer Xavi geen moment in de problemen: 0-3. De doelpuntenproductie in het Ramón Sánchez-Pizjuán werd verzorgd door Raphinha, Robert Lewandowski en Eric García. Dankzij de overwinning behoudt Barcelona, dat tot dusver tien punten verzamelde, de aansluiting bij koploper Real Madrid (twaalf punten). Sevilla bezet na vier speelronden een teleurstellende zeventiende positie op de ranglijst.

De ploeg van Xavi trad zaterdagavond ongewijzigd aan in het duel met Sevilla. Los Azulgrana wonnen afgelopen speelronde met 4-0 van Real Valladolid, waardoor trainer Xavi geen reden tot wisselen zag. Dat betekende onder meer dat Frenkie de Jong en Memphis Depay wederom op de bank moesten plaatsnemen. Marcos Alonso en Héctor Bellerín waren nog niet van de partij. De transfers werden respectievelijk donderdag en vrijdag afgerond. Bij Sevilla ontbrak Karim Rekik wegens een spierblessure en startte Kasper Dolberg op de bank.

De Catalanen begonnen niet overtuigend aan de ontmoeting in Sevilla, waar Iván Rakitic de score al na vijf speelminuten had moeten openen. De middenvelder had de tijd en ruimte om uit te halen na een pass van Isco, maar hij schoot recht in de handen van doelman Marc-André ter Stegen. Hoewel Barcelona nadien beter in de wedstrijd kwam en de druk opvoerde, werd na ruim tien minuten een treffer van Sevilla afgekeurd. Lamela scoorde op aangeven van Rakitic vanuit buitenspelpositie. De wedstrijd werd halverwege de eerste helft opengebroken door Barcelona.

Ousmane Dembélé had een uitstekende pass in huis op Lewandowski, die met een lobje doelman Yassine Bounou passeerde. Op de lijn dacht Fernando te kunnen redden, maar hij kon niet voorkomen dat Raphinha uit de rebound alsnog scoorde: 0-1. De voorsprong werd tien minuten voor het rustsignaal verdubbeld. De mee opgekomen Jules Koundé leverde een perfecte pass af bij Lewandowski, die met de borst aannam en vervolgens met een volley afrondde: 0-2. De spits werd in de zestien volledig vrijgelaten door de onwennig ogende Nemanja Gudelj en Tanguy Nianzou.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld en stond Sevilla wederom met de rug tegen de muur. Vijf minuten na rust sloeg Barcelona voor de derde keer toe. Wederom kwam de assist van de voet van Koundé, die ditmaal García bediende. De centrumverdediger kon van dichtbij afronden: 0-3. In het restant van de tweede helft was het Barcelona dat de lakens uitdeelde, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer. Lewandowski kreeg nog wel twee goede mogelijkheden op een tweede treffer; in beide gevallen weerhield Bounou de spits echter van scoren. Memphis bleef de gehele wedstrijd op de bank, terwijl De Jong het laatste half uur nog mocht meespelen.