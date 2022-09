Napoli beslist beslist topper tegen Lazio dankzij Khvicha Kvaratskhelia

Zaterdag, 3 september 2022 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:15

Napoli heeft een knappe uitzege geboekt bij Lazio. In Stadio Olimpico werd het uiteindelijk 1-2 voor i Partenopei, nadat het vroege openingsdoelpunt van Mattia Zaccagni ongedaan werd gemaakt door Min-jae Kim en Khvicha Kvaratskhelia. Door de overwinning is Napoli voorlopig koploper, terwijl Lazio op de zevende plaats is terug te vinden.

Op aangeven van Felipe Anderson brak Zaccagni al in de vierde minuut de ban. De Italiaan ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, legde de bal goed klaar en schoot keuring achter Napoli-doelman Alex Meret. Echt grote kansen bleven uit tot de 37e minuut. Kvaratskhelia schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied via doelman Ivan Provedel op de paal. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Min-jae Kim raak: 1-1. De bal werd nog uit het doel gehaald, maar de doellijntechnologie scheidsrechter Simone Sozza niet in de steek.

Na rust was het Napoli-spits Victor Osimhen die Napoli op voorsprong had kunnen schieten, ware het niet dat zijn kopbal tegen de paal belandde. Een kleine tien minuten later was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Luciano Spalletti. André-Frank Zambo Anguissa legde de bal rond de penaltystip panklaar voor Kvaratskhelia, die de bal snoeihard achter Provedel werkte. Lazio leek niet veel later op gelijke hoogte te komen. Ex-Ajacied Stanislav Lobotka kreeg de bal tegen zich aangespeeld en leek het leer in eigen doel te werken, maar tot opluchting van de Napolitanen ging de bal net langs het doel. De Romeinen claimden in het restant van de tweede helft meerdere strafschoppen, maar echt gevaarlijk werd het niet meer.

Napoli komt nog voor rust op gelijke hoogte Min-Jae Kim maakt hem ??#ZiggoSport #SerieA #LazioNapoli pic.twitter.com/ZQbqaqRDlF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022