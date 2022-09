Hand in eigen boezem bij PSV: ‘Ik was gewoon niet goed, ik moet beter’

Zaterdag, 3 september 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Anwar El Ghazi beoordeelt zijn debuut voor PSV met een ruime onvoldoende. De rechtsbuiten, die in de slotdagen van de window werd overgenomen van Aston Villa, kon in zijn invalbeurt tegen FC Twente (2-1 verlies) het verschil absoluut niet maken. "Ik had me zeker een beter debuut voorgesteld", aldus El Ghazi, die 35 minuten meespeelde, tegenover ESPN.

PSV speelde een dramatische eerste helft, waarin Twente een 2-0 voorsprong nam. Guus Til maakte in minuut 55 de aansluitingstreffer voor PSV, dat niet in staat bleek om een resultaat te behalen. "Ikzelf zat totaal niet lekker in de wedstrijd", aldus El Ghazi, die direct na de 2-1 inviel. "We gaven het echt zelf weg in de eerste helft, we gaven twee goals weg. We knokten onszelf nog goed terug in de tweede helft door de 2-1 te maken. Maar al met al was het gewoon niet goed genoeg vandaag. We waren niet agressief genoeg vandaag. We hebben niet als collectief druk gezet. Ik denk niet dat we er als collectief voor gingen."

El Ghazi steekt de hand in eigen boezem. "Of het nou lastig is of niet, ik moet beter. Het was gewoon sowieso niet goed van mezelf vandaag. Ik wist dat ik nog geen wedstrijdritme had, maar ondanks dat had ik wel wat willen doen vandaag. Dat is niet gelukt." Voor de voormalig Ajacied is het gebrek aan wedstrijdritme dan ook geen excuus. "Ik ben geen 20 jaar meer, ik ben 27, en ik weet dat ik beter kan, en dat moet ook. Fysiek ben ik op en top fit. Ik heb keihard doorgetraind in Engeland, alleen heb ik nog geen wedstrijdritme." El Ghazi staat volledig achter zijn transfer naar PSV. "Het was voor mij sportief gezien de beste keuze. Ik heb er nog steeds veel vertrouwen in en ik kijk uit naar het seizoen."

Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij oordeelt kort na afloop hard over de prestatie van PSV. "Vooral de eerste helft, hoe we ons daar presenteren was zwaar, zwaar, zwaar onder de maat", aldus de coach. "Als je ziet hoe we het dan na rust doen, dan weet je ook wat we hebben laten liggen. We draaiden het nog bijna om in een gelijkspel, gaven niks meer weg en deden wat we moesten doen. Dat hebben we de complete eerste helft nagelaten. Dat gold echt voor ons allemaal en daarvoor betaal je de prijs: nul punten mee naar huis. Het gaat erom dat je uitvoert wat je moet doen, dat je je mannetje staat. Als je hier komt weet je dat het niet alleen om het voetballende gedeelte gaat. Dit komt hard aan. We doen onszelf tekort. Een ondermaatse prestatie in de eerste helft kost je de wedstrijd. Het is een dure les."