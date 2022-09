Doelmannen en debutant Koki Saito absolute uitblinkers op Het Kasteel

Zaterdag, 3 september 2022 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:11

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond een overtuigende overwinning geboekt op FC Volendam. De Rotterdammers zegevierden met 4-0 door treffers van Vito van Crooij, Tobias Lauritsen (twee), en Sven Mijnans. Uitblinkers waren doelmannen Nick Olij, die een assist gaf, en Filip Stankovic, terwijl ook het Sparta-debuut van de Japanner Koki Saito door zijn dribbels een groot succes bleek. Door de overwinning stijgt Sparta naar de zevende plek in de Eredivisie; Volendam staat veertiende.

Sparta en Volendam begonnen zonder grote verrassingen aan de wedstrijd. Tobias Lauritsen moest voor de Kasteelheren voor de doelpunten zorgen, terwijl Robert Mühren en Henk Veerman dat aan de andere kant moesten doen. Beide ploegen traden aan in de traditionele 4-3-3 opstelling. Bij Sparta posteerde Maurice Steijn middenvelder Arno Verschueren en Mike Eerdhuijzen in de basisopstelling. Volendam-trainer Wim Jonk liet ten opzichte van het duel met PSV, waar Volendam in een 5-3-2 opstelling speelde, Achraf Douiri, Benaissa Benamar en Ibrahim El Kadiri nu wel vanaf het beginsignaal starten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tobias Lauritsen blonk uit met twee treffers

Het eerste grote gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Lauritsen. De Noor stond volledig vrij voor Stankovic en moest in de Serviër zijn meerdere erkennen. Amper een minuut later was Joshua Kitolano met een kopbal dichtbij, maar ook nu wist de doelman van Volendam te redden. Een schot van Younes Namli was eveneens onvoldoende om de uitblinker te passeren. Toch pakte Sparta na een klein kwartier de leiding via Van Crooij. Doelman Olij schoot de bal na een aanval van de bezoekers hard naar voren, waarmee hij Van Crooij vond. De volledig vrijstaande linksbuiten rondde vervolgens koelbloedig af. Olij onderscheidde zich tevens met reddingen op schoten van spitsen Mühren en Veerman.

Van Crooij zocht tien minuten na rust de verre hoek, maar Stankovic trok zijn goede vorm uit de eerste helft door. De eerste twintig minuten kende verder geen hoogtepunten. Volendam-trainer Wim Jonk bracht Gaetano Oristanio voor Mühren om vers bloed te brengen. Bij Sparta maakte Koki Saito zijn debuut en dat bracht direct schwung in het spel van Sparta. Vrijwel direct na zijn entree kwam de tweede Rotterdamse treffer tot stand. Een hakje van invaller Sven Mijnans vond Micha Pinto, wiens voorzet het hoofd van Lauritsen vond.: 2-0. Volendam wist eerder dit seizoen in Groningen een 2-0 achterstand goed te maken, maar dat zat er zaterdag niet in. Drie minuten later bediende Saito Lauritsen zelf, die vlak voor het doel raak schoot. Mijnans zorgde vijf minuten voor tijd voor het slotakkoord door een droge schuiver in de korte hoek schuiven.