Ruud Gullit: ‘Natuurlijk maak ik me zorgen, ik denk bondscoach Van Gaal ook’

Zaterdag, 3 september 2022 om 21:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:32

Ruud Gullit maakt zich met het oog op het WK in Qatar zorgen om de reserverollen van Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona. Depay moet Robert Lewandowski in de spitspositie voor zich dulden, terwijl Xavi voor een vast middenveld, bestaande uit Sergio Busquets, Pedri en Gavi lijkt te kiezen. “Ik denk dat Van Gaal zich ook zorgen maakt”, aldus Gullit.

Barça treedt zaterdagavond in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zonder Depay en De Jong aan in de basiself. Bij afwezigheid van de geschorste Busquets mocht De Jong tegen Real Valladolid (1-4 winst) van Xavi wel vanaf het eerste fluitsignaal starten. In de overige drie LaLiga-duels moest hij dus genoegen nemen met een plek op de bank. Door de komst van de aanvallers Raphinha en Lewandowski is het ook voorin dringen bij Barcelona. Xavi koos tegen Sevilla opnieuw voor het trio Raphinha, Lewandowski en Ousmane Dembélé, terwijl Ferran Torres en Ansu Fati eveneens hoger in de pikorde dan Depay lijken te staan.

embed}

Gullit hoopt desondanks dat Depay en De Jong snel weer een basisplaats weten te veroveren bij de Catalanen. “Natuurlijk maak ik me zorgen”, zegt hij bij Ziggo Sport. “Ik denk dat Louis van Gaal zich ook zorgen maakt. Dit zijn de twee belangrijkste pijlers voor het Nederlands elftal. Depay helemaal, hij scoort aan de lopende band. Hij is een vaste en belangrijke kracht voor Oranje. Omdat hij altijd scoort, kun je altijd op hem bouwen.” Gullit ziet De Jong bovendien als belangrijke speler op het middenveld van Oranje. “Maar hij speelt ook niet, dus je ritme ben je kwijt. Of je dat kunt oppakken door niet wekelijks bij Barcelona te spelen en bij het Nederlands elftal wel, dat moet je maar afwachten. Je hoopt het.”

Nu de zomerse transferwindow in de meeste landen is gesloten, kan Van Gaal zijn potentiële WK-gangers in kaart brengen. Depay en De Jong lijken ondanks hun reserverollen een zekerheid voor Van Gaal. Jasper Cillessen (NEC) en Steven Bergwijn (Ajax) kozen deze zomer voor een transfer en lijken zich hierdoor net als het onomstreden duo van Barça te verzekeren van een plek in de WK-selectie. De bondscoach van Oranje maakte vrijdag zijn voorlopige selectie voor de Nations League-duels met Polen en België bekend. Van Gaal verraste met een vijftal namen, want Andries Noppert (sc Heerenveen), Joey Veerman (PSV), Brian Brobbey en Kenneth Taylor (beiden Ajax) en Pascal Struijk (Leeds United) maken allen hun debuut in de voorselectie.