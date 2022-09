Umar Sadiq debuteert voor Real Sociedad en doet Atlético Madrid pijn

Zaterdag, 3 september 2022 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:05

Atlético Madrid heeft op bezoek bij Real Sociedad niet weten te winnen. In San Sebastián werd het na een enerverend duel 1-1. Álvaro Morata opende na vijf minuten de score, terwijl Umar Sadiq zijn debuut voor de Basken opluisterde met de gelijkmaker. Door het gelijkspel staan zowel Atlético als Sociedad op zeven punten na vier gespeelde wedstrijden in LaLiga.

Atlético voerde een wijziging door ten opzichte van het duel met Valencia. De plaats op het middenveld van Geoffrey Kondogbia werd ingenomen door Yannick Carrasco. De Belg moest vanaf de rechterkant voor de aanvoer richting spitsen Morata en João Félix zorgen. Bij Real Sociedad stond David Silva achter spits Umar. De ex-speler van NAC Breda is de opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Alexander Isak. Umar werd in de spits vergezeld door een andere ex-Eredivisiespeler, te weten Alexander Sørloth.

Atlético begon voortvarend aan het duel en opende al na vijf minuten de score. Een hoekschop kon door de Basken niet worden verwerkt, waar Morata dankbaar gebruik van maakte: 0-1. David Silva vond bijna de gelijkmaker, maar doelman Jan Oblak rekende op het gevaar. Mikel Merino vond even later de paal, waardoor de Madrilenen zich gelukkig konden rekenen met de voorsprong. Even voor het half uur stond de VAR in de weg voor Atlético, die hands constateerde in de aanloop naar de tweede treffer van Morata. Een fantastisch schot van Atlético-verdediger Santiago Giménez vond bijna de bovenhoek. De Uruguayaanse verdediger zag zijn poging echter uit de kruising worden getikt door Álex Remiro.

Voor de voeten van: ???????????? ???????????? ?? De spits krijgt na de corner de bal voor het inschieten en verzaakt niet ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadAtleti pic.twitter.com/tHhz7mYwPl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022

Na rust kreeg Sociedad waar het recht op had. Mohamed-Ali Cho vond het hoofd van Sadiq, die Reinildo Mandava in de lucht klopte en Oblak passeerde: 1-1. De thuisploeg bleef het initiatief houden en dat leidde bijna tot de voorsprong. Een schitterende actie van Takefusa Kubo vond Sadiq, die fraai over Oblak heen lobte. De Sloveense doelman zag tot zijn opluchting dat de Nigeriaan in buitenspelpositie stond, al raakte de sluitpost bij dat moment geblesseerd en moest hij zich laten vervangen door Ivo Grbic. Ángel Correa moest aan de andere kant in vrije positie voor de 1-2 zorgen, ware het niet dat de Argentijn recht op Remiro schoot. De rebound was niet aan Félix besteed. De Portugees kreeg in de laatste minuut van de blessuretijd nog de kans om de wedstrijd te winnen. Zowel hij als Koke wist in de rebound echter niet te scoren.

Real Sociedad komt op gelijke hoogte ?? Umar Sadiq knikt hem binnen bij zijn debuut ?? #ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadAtleti pic.twitter.com/7Ya4r7ghl9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022