Manchester City loopt ondanks tiende Premier League-goal Haaland averij op

Zaterdag, 3 september 2022 om 20:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:01

Manchester City is zaterdagmiddag op bezoek bij Aston Villa tegen puntverlies aangelopen. Erling Braut Haaland zette the Citizens na rust nog wel op voorsprong, maar de thuisploeg wist de stand een kwartier voor tijd in evenwicht te brengen dankzij een fraaie treffer van Leon Bailey: 1-1. Door het gelijkspel blijft City steken op veertien punten uit zes duels. Koploper Arsenal kan het gat zondag met een zege op Manchester United vergroten tot vier punten.

Josep Guardiola besloot zijn basiself ten opzichte van de overtuigende 6-0 zege op Nottingham Forest van afgelopen woensdag op één positie te wijzigen. Kevin De Bruyne keerde terug in de basis. Dit ging ten koste van Julián Álvarez, waardoor Bernardo Silva een voorhoede vormde met Haaland en Phil Foden. Alle ogen waren begrijpelijkerwijs op Haaland gericht na zijn hattricks tegen Notthingham en Crystal Palace (4-2).

City kreeg de kans om de wedstrijd al na enkele minuten open te breken. Walker ontving de bal van Ilkay Gündogan na een aanval over vele schijven, maar vergat vervolgens het overzicht te bewaren. De rechtsback schoot hoog over, terwijl Haaland zich in een uitgelezen scoringspositie bevond. De bezoekers slaagden er pas tegen het einde van het eerste bedrijf in om uit de omschakeling serieus gevaar te stichten. Ollie Watkins zag zijn schot echter gekraakt worden door John Stones, waarna de bal langs het doel van Ederson hobbelde.

Het centrum van Aston Villa, bestaande uit Tyrone Mings en Ezri Konsa, had Haaland voor rust in de tang, maar moest toezien hoe de Noorse doelpuntenmachine vroeg in de tweede helft toch zijn tiende Premier League-goal van het seizoen kon maken. Doelman Emiliano Martínez verkeek zich op een voorzet van De Bruyne, waarna Haaland bij de tweede paal simpel kon binnentikken: 1-0. De treffer van Haaland bleek uiteindelijk niet voldoende, want Bailey rondde een kwartier voor tijd op overtuigende wijze in de linkerbovenhoek af. City ging nog op jacht naar de zege. Foden was in blessuretijd nog dicht bij de bevrijdende 2-1, echter wist Martínez zich ditmaal wel met een uitstekende redding te onderscheiden.