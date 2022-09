Slot geeft Fredrik Bjørkan basisplek bij afwezigheid Lutsharel Geertruida

Zaterdag, 3 september 2022 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:16

De opstellingen voor het Eredivisie-duel van Feyenoord voor het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles is bekend. De Rotterdammers beginnen met Dávid Hancko in het hart van de verdediging en met Fredrik Bjørkan, die de zieke Lutsharel Geertruida vervangt, als linksback. Ook voor Sebastian Szymanski is er een basisplaats. Het duel in een uitverkochte Adelaarshorst begint zaterdagavond om 21.00 uur.

Onder de lat bij Feyenoord kiest trainer Arne Slot zoals gebruikelijk voor Justin Bijlow. Hancko staat, zoals de coach vrijdag al aangekondigd tijdens de persconferentie, centraal in de verdediging naast Gernot Trauner. Dat gaat ten koste van Jacob Rasmussen, die tegen FC Emmen (4-0 winst) nog scoorde.

De meest opvallende afwezige is Geertruida. De linksachter is ziek achtergebleven in Rotterdam en wordt vervangen door aanwinst Bjørkan, die debuteert. Rechtsachterin staat Marcus Pedersen geposteerd. Op het middenveld heeft Slot een plek ingeruimd voor Szymanski, terwijl het middenveld gecompleteerd wordt door Quinten Timber en de vrijdag tot aanvoerder benoemde Orkun Kökçü. Voorin zijn er met Patrik Wålemark, Danilo, Javairo Dilrosun geen verrassingen.

Naast Bjørkan en López kan ook Igor Paixão zijn eerste minuten voor Feyenoord gaan maken. De Braziliaan is speelgerechtigd en begint op de bank. Ezequiel Bullaude ontbreekt nog, daar hij nog niet over de benodigde papieren beschikt. Feyenoord begint het duel als de nummer drie van de Eredivisie, met tien punten uit vier duels. Go Ahead bezet met nul punten uit vier wedstrijden een teleurstellende zeventiende plek.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökçü; Wålemark, Danilo, Dilrosun