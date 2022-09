Inter komt geniale ingevingen van Leão en Giroud in stadsderby niet te boven

Zaterdag, 3 september 2022 om 20:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:03

AC Milan heeft een vermakelijke derby tegen Internazionale zaterdagavond in zijn voordeel beslecht. Beide ploegen zochten met een 1-1 ruststand de kleedkamers op, waarna I Rossoneri het duel na rust naar zich toe trokken: 3-1. Rafael Leão werd met twee treffers uiteindelijk de man van de wedstrijd. Dankzij de zege is Milan met elf punten uit vijf duels koploper van de Serie A, terwijl de bezoekers met negen punten blijven steken op een vijfde plaats.

Bij de thuisploeg besloot trainer Stefano Pioli zijn basiself op verschillende posities te wijzigen ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen Sassuolo van afgelopen dinsdag. Onder meer Charles De Ketelaere keerde terug in de basis, terwijl Inter het nog altijd moest doen zonder de geblesseerde Romelu Lukaku. Joaquín Correa en Lautaro Martínez vormden hierdoor de voorhoede bij de bezoekers. Stefan de Vrij begon zoals vertrouwd eveneens in de basis.

Brozovic opent de score! ?? Inter neemt de voorsprong door een keurige goal van Marcelo Brozovic ??#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/Cm4Uhn4gAp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022

Het was Inter dat na twintig minuten de wedstrijd wist te ontbranden nadat Marcelo Brozovic met een slimme loopactie door de as van het veld werd gevonden door Correa. De backs van Milan vergaten te knijpen, waardoor de Kroatische middenvelder een vrije doortocht had richting Mike Maignan en simpel de 1-0 kon binnenschuiven. I Rossoneri gingen op jacht naar de gelijkmaker en kregen binnen het half uur loon naar werken. Slordig balverlies van Hakan Calhanoglu werd genadeloos afgestraft door Rafael Leão, die overtuigend afdrukte: 1-1.

Milan creëerde vervolgens meerdere mogelijkheden, maar wist het veldoverwicht nog niet op het scorebord uit te drukken. In het tweede bedrijf was dit wel het geval. Inter speelde slordig en raakte veelvuldig in de verdrukking. Via Giroud was de voorsprong voor de ploeg van Pioli uiteindelijk een feit. De ervaren spits liet de bal met veel gevoel van zijn linkervoet afglijden en verraste doelman Samir Handanovic met een treffer in de lange hoek.

{embed

Giroud doet het! ??

Een bekeken balletje van de Franse spits zorgt voor de voorsprong van Milan ??#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/ZfOjV2R5v0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022

De thuisploeg drukte direct door en slaagde er door een bevlieging van Leão in om de score verder op te voeren. De sterspeler van Milan omspeelde eenvoudig twee tegenstanders om de bal vervolgens langs Handanovic binnen te schuiven: 3-1. Pioli zag zijn elftal hierna achterover leunen, waardoor Inter zich in rap tempo terug in de wedstrijd knokte. Matteo Darmian ging de combinatie aan met Henrikh Mkhitaryan en trok de bal vanaf de achterlijn terug op invaller Edin Dzeko, die via de binnenkant van de paal doel trof: 3-1. Inter kreeg via Martínez en Calhanoglu (paal) nog kansen op de gelijkmaker, maar ging in de derby toch strijdend ten onder.

Rafael Leão stuurt ze het bos in ?? 3-1 voor AC Milan, Giroud legt de bal klaar voor Leão die een aardige actie maakt en weet te scoren ??#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/CKIPeReMcp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022