De Jong lijkt definitief genoegen te moeten nemen met reserverol bij Barça

Zaterdag, 3 september 2022 om 19:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:42

Barcelona treedt zaterdagavond ongewijzigd aan voor het duel met Sevilla. Los Azulgrana wonnen zondag met 4-0 van Real Valladolid, waardoor trainer Xavi geen reden tot wisselen ziet. Dat betekent dat Frenkie de Jong en Memphis Depay wederom op de bank zullen plaatsnemen. Marcos Alonso is nog niet van de partij. Zijn transfer werd vrijdagavond afgerond, maar de Spanjaard moet nog officieel gepresenteerd worden. Bij Sevilla ontbreekt Karim Rekik wegens een spierblessure en start Kasper Dolberg op de bank.

Barcelona begon het seizoen teleurstellend met een doelpuntloos gelijkspel tegen Rayo Vallecano, maar stelde orde op zaken tegen Real Sociedad (1-4) en Real Valladolid. Robert Lewandowski was tegen laatstgenoemde club tweemaal trefzeker en ook in Sevilla zullen alle ogen zijn gericht op de superspits. De Pool wordt geflankeerd door Ousmane Dembélé en Raphinha, terwijl Pedri, Sergio Busquets en Gavi het middenveld vormen. Alejandro Baldé bezet de linksbackpositie, wat wederom ten koste gaat van Jordi Alba. Ronald Araújo en Eric Carcía vormen het centrale duo. Jules Koundé, die terugkeert bij zijn oude werkgever, staat rechtsback.

Sevilla verloor de uitwedstrijden bij Osasuna en Almería, terwijl er in het eigen Ramón Sánchez-Pizjuán met 1-1 werd gelijk gespeeld tegen Real Valladolid. Rekik zorgde in die wedstrijd vlak voor tijd voor de bevrijdende gelijkmaker. De ex-PSV'er wordt vervangen door ex-Ajacied Nemanja Gudelj. Tanguy Nianzou staat naast hem in het centrum. De links-en rechtsbackposities worden ingenomen door respectievelijk Marcos Acuña en Jesús Navas. Óliver Torres, Fernando, Joan Jordán en Papu Gómez vormen het middenveld achter spitsen Rafa Mir en Erik Lamela. De van OGC Nice overgekomen Dolberg maakt zijn debuut in de wedstrijdselectie, al start de Deen wel op de bank. Jesús Corona, ex-Twente, is nog geblesseerd.

Opstelling Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Gudelj, Acuña; Papu Gómez, Jordán, Fernando, Isco, En-Nesri, Lamela.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Koundé, García, Baldé; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.