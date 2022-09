Kane maakt winnende voor Tottenham; scorende Sinisterra hard onderuit

Zaterdag, 3 september 2022 om 18:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:00

Tottenham Hotspur heeft zaterdag een nipte overwinning geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Antonio Conte met 2-1 te sterk voor Fulham. Dankzij de driepunter besluiten the Spurs de vierde speelronde op de derde positie in Engeland.Tegelijkertijd ging Leeds United, ondanks een treffer van Luis Sinisterra, hard onderuit op bezoek bij Brentford: 5-2. Ivan Toney was met drie treffers de grote man aan de kant van the Bees.

Tottenham Hotspur - Fulham 2-1

De thuisploeg dacht na tien minuten op voorsprong te komen nadat Heung-Min Son een korte hoekschop voor de goal slingerde. Harry Kane toucheerde van dichtbij de bal en passeerde daarmee Bernd Leno, maar vond zichzelf in buitenspelpositie waardoor er een streep door zijn openingstreffer ging. Tottenham had in het eerste bedrijf het betere van het spel en was met ruim een half uur op de klok opnieuw dicht bij een goal toen Son de lat trof. De ban werd vijf minuten voor rust uiteindelijk gebroken door Pierre-Emile Højbjerg, die een aanval zelf opzette om vervolgens met een lage schuiver af te werken: 1-0.

Que si, Que no, Luis Sinisterra! ??



Luis Sinisterra doet het opnieuw voor Leeds United en heeft zijn tweede doelpunt in de Premier League te pakken.



?? https://t.co/XM0DbCgytm#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/F6NOI5L6sn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 3, 2022

Kane wist de marge vervolgens een kwartier voor tijd te verdubbelen door de bal na de kluts van dichtbij tegen de touwen te schieten. Het duel leek gespeeld, maar Aleksandar Mitrovic zorgde in de slotfase voor de aansluitingstreffer door fraai in de lange hoek af te ronden. Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond, kwam niet meer in de buurt van een punt. Richarlison dacht op slag van het eindsignaal de 3-1 te maken; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Brentford - Leeds United 5-2

Na een relatief rustige start van de wedstrijd kreeg de thuisploeg in de 25e minuut een strafschop toegekend na een overtreding op Ivan Toney. De spits ging zelf achter de bal staan en schoot de bal in het net: 1-0. Vlak voor rust was Toney wederom de bejubelde man. Uit een vrije trap schoot hij het leer fraai in de bovenhoek. Voor rust bracht Luis Sinisterra de spanning terug in de wedstrijd. De ex-Feyenoorder schoot knap raak in de linkerhoek, waardoor Leeds optimistisch kon rusten. Toney maakte aan de hoop van Leeds na rust vrij snel een einde door de bal met gevoel over Leeds-doelman Illan Meslier te lobben: 3-1. Hoewel Marc Roca met zijn 3-2 de spanning nog terug in de wedstrijd bracht, herstelde Bryan Mbeumo binnen minuut al de voordelige marge van twee doelpunten: 4-2. De 5-2 van Yoane Wissa was de kers op de taart voor Brentford.

?? ???????? ??????????

De spits is aardig op dreef vandaag. Hij scoorde alle drie de doelpunten in de wedstrijd tegen Leeds United. Zijn tweede willen we jullie niet onthouden. Wat een pegel. De keeper stond erbij en keek ernaar.

?? https://t.co/XM0DbCgytm#ViaplaySportNL pic.twitter.com/I6RE5JACUb — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 3, 2022

Nottingham Forest - Bournemouth 2-3

AFC Bournemouth ontsloeg deze week trainer Scott Parker na de 9-0 oorwassing op bezoek bij Liverpool. Onder interim-trainer Gary O’Neil verging het de nummer zeventien van de Premier League aanvankelijk niet veel beter op bezoek bij Nottingham Forrest. Na ruim een half uur kwam de thuisploeg op voorsprong, toen Cheikhou Kouyaté een corner binnenkopte. Vlak voor rust benutte Brennan Johnson een penalty: 2-0. Bournemouth, met Marcos Senesi op de bank, kwam vlak na rust terug in de wedstrijd: Philip Billing haalde uit van een meter of 25 en de bal vloog prachtig in de bovenhoek. Halverwege de tweede helft maakte ex-Vitessespeler Dominic Solanke de 2-2 met een schitterende omhaal. Vlak voor tijd leed de thuisploeg balverlies op eigen helft, en Jaidon Anthony profiteerde daarvan door de bal op aangeven van Solanke binnen te schieten. Daarmee was de comeback compleet.

Newcastle United - Crystal Palace 0-0

Newcastle United, waar Sven Botman en Alexander Isak in de basis begonnen, was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt via Miguel Almirón, die de paal raakte. In de tweede helft leek de thuisploeg alsnog op voorsprong te komen, toen Tyrick Mitchell de bal onbewust achter zijn eigen doelman kopte. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Crystal Palace-doelman Vicente Guaita werd gehinderd. Ook daarna werden er geen geldige treffers meer gemaakt, waardoor beide ploegen het moesten doen met een punt. Jaïro Riedewald bleef de hele wedstrijd op de bank bij Palace.

Wolverhampton Wanderers - Southampton 1-0

Wolverhampton Wanderers won nog geen enkel duel dit Premier League-seizoen, maar kwam tegen Southampton vlak voor rust op voorsprong. Daniel Podence kreeg de bal na een lage voorzet voor zijn voeten, leek de bal niet helemaal goed te raken, maar wist desondanks doelman Gavin Bazunu te verschalken. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor Wolverhampton zich verzekerde van de eerste overwinning van het seizoen.