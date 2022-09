Real Madrid dendert door en overwint in rechtstreekse strijd om koppositie

Zaterdag, 3 september 2022 om 18:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:38

Real Madrid heeft zaterdagmiddag een nipte overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 2-1 te sterk voor Real Betis. De doelpuntenproductie van de Madrilenen werd verzorgd door Vinícius Júnior en Rodrygo, terwijl Sergio Canales de enige treffer van de Andalusiërs aantekende. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Real Madrid, dat na de vierde speelronde alleen aan kop gaat in Spanje; Real Betis zakt voorlopig naar de tweede plek.

Ancelotti wisselde flink ten opzichte van het duel met Espanyol. Zo nam Dani Carvajal de plaats in Lucas Vázquez op de rechtsbackpositie en verhuisde Antonio Rüdiger naar de bank ten faveure van David Alaba. De Oostenrijker werd in het centrum van de verdediging geposteerd, waardoor er aan de linkerkant een plekje vrijkwam voor Ferland Mendy. Eduardo Camavinga nam de plaats in van Toni Kroos, terwijl Federico Valverde zijn plaats als rechtsbuiten zag worden ingenomen door Rodrygo.

Real Betis begon goed aan de wedstrijd, maar toch was het De Koninklijke dat op voorsprong kwam na acht minuten spelen. Een lange bal van achteruit van Alaba belandde bij Vinícius, die het leer op fraaie wijze achter Betis-doelman Rui Silva wist te krijgen. Na een ruim kwartier spelen kwam Betis echter alweer op gelijke hoogte. Een lange inworp van Álex Moreno kwam terecht bij Borja Iglesias, waarna de spits zich vrijspeelde en Canales vond: 1-1. Aurélien Tchouaméni kon er niet veel later 2-1 van maken, ware het niet dat Silva een redding in huis had op de kopbal van de Fransman.

In het tweede bedrijf werd invaller Valverde na een goede loopactie bereikt door Carvajal, waarna de Uruguayaan de bal afspeelde op Rodrygo. De Braziliaan wist met hulp van Silva te scoren, die de bal liet glippen. Niet lang daarna was het bijna weer raak voor de vleugelspeler, maar vond hij de paal op zijn weg. Betis probeerde de gelijkmaker te forceren, maar wist daar niet meer in te slagen. De Andalusiërs kwamen nog het dichtst bij via een schot van Guido Rodríguez; Thibaut Courtois stond in zijn weg. Door de overwinning zijn de Madrilenen alleen koploper van LaLiga, terwijl Real Betis nog altijd op een fraaie tweede plaats is terug te vinden.

